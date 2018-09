Stefanos Tsitsipas, tête de série N°2, sorti d'entrée par Berankis

L'Open de Moselle a perdu une de ses principales têtes d'affiche jeudi. Stefanos Tsitsipas, qui entrait directement en huitièmes de finale grâce à son statut de tête de série numéro 2, s'est incliné dès ses premiers pas face à Ricardas Berankis. Le Grec a pourtant obtenu une balle de match dans le deuxième set, avant de s'incliner en trois manches (6-7, 7-6, 6-3). Berankis affrontera le Moldave Radu Albot dans un quart de finale pour le moins inattendu.

C'est peu dire qu'il s'agit d'une contre-performance pour Stefanos Tsitsipas. Avant d'arriver à Metz, Berankis n'avait plus remporté le moindre match, qu'il s'agisse du circuit principal ou des challengers, depuis le mois de juin. Le Lituanien avait perdu dès son premier match lors de ses six derniers tournois. Mais sa victoire au 1er tour à Metz contre Maximilian Marterer aura peut-être servi de déclic.

Tsitsipas et Metz, ça fait deux

Déficient au service (seulement 58% de premières balles et 43% de réussite sur son second service), Tsitsipas a concédé beaucoup de balles de break, mais en dépit d'une prestation très moyenne, il ne lui a manqué qu'un point pour s'en sortir en deux sets et deux tie-breaks. Mais une fois sa balle de match envolée et le deuxième set perdu, le Grec s'est frustré. Il a d'ailleurs lâché son service sur un point de pénalité dans le cinquième jeu du troisième set, après avoir volontairement envoyé une balle (même à vitesse modérée) vers un juge de ligne.

Dès lors, Stefanos Tsitsipas n'y était plus vraiment et il a même semblé afficher un certain désintérêt pour les derniers jeux. Ricardas Berankis a conclu sur un dernier break, pour signer sa victoire la plus significative depuis des lustres. Il n'avait plus battu un membre du Top 20 depuis quasiment deux ans. C'était à Bâle, en octobre 2016, contre Milos Raonic. Pour sa deuxième participation à Metz, Tsitsipas n'a toujours pas gagné un match dans le tableau principal. Sorti des qualifications l'an dernier, il s'était incliné contre Benoît Paire au 1er tour.