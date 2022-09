Julien Boutter, directeur du Moselle Open, a annoncé la nouvelle ce vendredi. Gaël Monfils, insuffisamment remis de sa blessure à un pied contractée au Masters 1000 de Montréal en août, a dû déclarer forfait pour le tournoi de Metz (19-25 septembre). "On a eu la réponse malheureusement qu'il ne sera pas prêt, il ne sera pas compétitif pour venir ici", a-t-il expliqué sur Moselle TV, évoquant un Gaël Monfils qui a tout fait pour revenir. "Il a travaillé dur, il a soigné très tôt sa blessure", a souligné l'ancien joueur tricolore.

"Quand on connaît la densité du tableau, le niveau de jeu... Il savait très bien qu'il pouvait éventuellement venir jouer, mais ça n'aurait été presque que de la figuration. Dans ce cadre-là, il a préféré renoncer et donc déclarer forfait", a poursuivi, fataliste, le dirigeant. L'actuel 32e joueur mondial, qui vient de fêter ses 36 ans et qui a vu sa saison estivale minée par les blessures, devait reprendre la compétition en Lorraine, après avoir manqué coup sur coup le Masters 1000 de Cincinnati, l'US Open, mais aussi la Coupe Davis. Cette absence lui a valu une dégringolade au classement puisqu'il a chuté de 12 places depuis Montréal.

