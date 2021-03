C'est ce qui s'appelle saisir sa chance. En l'absence des trois monstres du circuit et de Dominic Thiem, il y avait des places à prendre pour aller loin dans le premier Masters 1000 de l'année et Jannik Sinner ne s'en est pas privé. A 19 ans, l'Italien confirme qu'il est l'une des forces montantes du circuit et découvrira le dernier carré d'un tournoi de cette prestigieuse catégorie à Miami. Mercredi, dans un duel de novices en quart, il a su un peu mieux gérer sa nervosité que son adversaire, le fantasque et talentueux Alexander Bublik, qu'il a finalement battu en deux sets (7-6, 6-4) et 1h41 de jeu. Pour aller plus loin encore, il pourrait défier la tête de série numéro 1 Daniil Medvedev si ce dernier se défait de Roberto Bautista Agut.

Plus d'infos à suivre...

ATP Dubai Karatsev, c'est décidément solide 18/03/2021 À 15:31

ATP Marseille Clap de fin : Gaston s'incline face à Sinner 10/03/2021 À 19:29