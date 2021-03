Il ne veut pas trop charger la barque. Et à vrai dire, pour une reprise après plus d'un an sans jouer, c'est plutôt sage. Roger Federer, qui figurait jusqu'ici sur la liste des engagés du Masters 1000 de Miami du 24 mars au 4 avril prochains, s'est retiré du tournoi floridien. La nouvelle a été annoncée par le média suisse RTS lundi, puis confirmée par l'agent de Federer, Tony Godsick, auprès du Miami Herald. Elle ne constitue pas vraiment une surprise puisque Federer l'avait suggérée voici quelques semaines quand il détaillait son programme de rentrée. le Bâlois jouera selon toute vraisemblance (et si son état physique le lui permet) deux tournois sur dur, à Doha (8-13 mars) puis à Dubaï (14-20 mars), avant d'entamer sa préparation sur terre battue.