Goffin fantomatique

L'embellie n'aura pas duré longtemps pour David Goffin. Malgré un titre à Montpellier voici quelques semaines, le Belge est clairement dans le dur en ce moment. Exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série numéro 8 à Miami, le Belge a été inexistant pour son entrée en lice vendredi face à James Duckworth, large vainqueur en deux sets (6-3, 6-1) en 1h16 de jeu. Il s'agit de la troisième défaite d'affilée de Goffin qui a commis pas moins de 32 fautes directes, soit plus du double de ses coups gagnants (15) durant la partie. L'Australien de 29 ans a ainsi décroché, de son côté, la victoire la plus marquante de sa carrière et découvrira le 3e tour d'un Masters 1000 face à Alexander Bublik ou Laslo Djere.

Opelka surclassé

Goffin n'est pas la seule tête de série à être passée à côté de son sujet en début de journée. C'est également le cas de Reilly Opelka. Le géant américain n'a tenu qu'un peu plus d'une heure (1h05 précisément) contre un autre Australien, Alexei Popyrin (6-4, 6-2). Le jeune Aussie (21 ans, 86e mondial), semble confirmer qu'il a franchi un cap, lui qui s'est offert son premier titre récemment à Singapour, et pourrait avoir le redoutable honneur de défier la tête de série principale Daniil Medvedev au tour suivant, si le Russe se défait de Yen-Hsun Lu.

A noter qu'Opelka, auteur de 12 aces malgré la défaite, pourra verser un don de 1200 dollars à la fondation "Wings for Life" pour financer la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Il s'était en effet engagé à débourser 100 dollars par ace avant le tournoi.

