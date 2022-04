Le plus jeune champion à Miami

En 37 éditions, le tournoi floridien n'avait jamais vu ça. Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur sacré en Floride , le seul à y parvenir avant d'atteindre son 19e anniversaire, à 18 ans et 11 mois (333 jours précisément). Il bat le record jusqu'ici détenu par un certain Novak Djokovic qui s'y était imposé en 2007 à 19 ans et 10 mois. Rafael Nadal avait atteint la finale plus jeune encore (18 ans et 304 jours précisément), mais il n'a jamais décroché la timbale en Floride.

Ad

ATP Miami De la joie d'Alcaraz aux larmes de Ferrero : la balle de match historique de l'Espagnol en vidéo IL Y A 2 HEURES

Le 3e plus jeune vainqueur d'un Masters 1000

Depuis la création des Masters Series en 1990, deux joueurs seulement ont gagné un tournoi de cette catégorie plus tôt que Carlos Alcaraz. A 18 ans et 157 jours, Michael Chang avait ainsi soulevé le trophée à Toronto en 1990. Quinze ans plus tard, Rafael Nadal avait réalisé un exploit similaire à 18 ans et 318 jours à Monte-Carlo. Alcaraz rejoint donc le club très serré des trois champions en Masters 1000 avant d'avoir fêté leurs 19 ans.

Le plus jeune à atteindre au moins les demies à Indian Wells et Miami

Avant même qu'il aille au bout de son aventure floridienne, Alcaraz avait accompli un autre exploit : faire le "Sunshine Double" des demi-finales, autrement dit atteindre le dernier carré à Indian Wells et à Miami, à seulement 18 ans. C'est simple, il est le seul à l'avoir fait si tôt. Quatre autres joueurs y sont parvenus à 19 ans passés : Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Andre Agassi. Ils ont tous conquis la place de numéro 1 mondial par la suite, on n'a vu plus mauvais signe pour la carrière du jeune Carlos.

Le plus jeune vainqueur d'un ATP 500

Alcaraz a désormais trois titres ATP dans la besace, un dans chaque catégorie de tournoi excepté les Grands Chelems : Umag (ATP 250), Rio de Janeiro (ATP 500) et Miami (Masters 1000). Avant d'affoler les compteurs aux Etats-Unis, il avait donc déjà marqué son territoire sur la terre battue brésilienne en février. Dans cette catégorie (les ATP 500) créée en 2009, il est aussi le plus jeune champion en 151 occurrences. La performance semble désormais presque modeste au regard de ses résultats en Masters 1000 mais elle reste extraordinaire.

Un coup droit supersonique pour le double break : Alcaraz étouffe Ruud en finale

Le plus jeune quart-de-finaliste de l'US Open

C'était il y a sept mois et Carlos Alcaraz a encore changé de dimension depuis. Mais pour ceux qui s'interrogent sur sa capacité à répéter pareils résultats sur le format long des cinq sets, il avait apporté une réponse plus que probante à Flushing Meadows. En s'aventurant jusqu'en quart de finale à 18 ans, il était devenu le plus jeune joueur à aller aussi loin à l'US Open dans l'ère Open. Et en Grand Chelem, il fallait remonter à Michael Chang à Roland-Garros en 1990 (31 ans plus tôt donc) pour trouver trace d'un adolescent plus performant.

Cinq sets, 4h06 de combat, pour un acte de naissance : cet Alcaraz-Tsitsipas était monumental

ATP Miami Si jeune, si haut, si fort : Alcaraz roi de Miami IL Y A 2 HEURES