Il a mis un terme à sa mauvaise série, et avec la manière qui plus est. Premier Bleu en lice à Miami , Hugo Gaston, 68e joueur mondial, n'a pas fait de cadeaux à l'Américain Emilio Nava, 312e à l'ATP et bénéficiaire d'une wild-card pour entrer dans le grand tableau du Masters 1000 floridien. Le jeune Français n'a ainsi passé qu'un peu plus d'une heure sur le court (1h02 précisément) pour disposer de son adversaire en deux sets très secs (6-2, 6-1) au 1er tour. La tâche s'annonce toutefois beaucoup plus ardue lors de son prochain match face à John Isner, tête de série 20, qui le toisera de (très) haut.

Dès l'entame de match, la constance et la science du jeu de Gaston ont fait la différence avec un break d'entrée. Beaucoup plus brouillon, Nava a vite perdu le fil, cédant à nouveau son service à cause de 16 fautes directes dans le premier acte, soit quatre fois plus que le Français. La suite n'a pas été plus réjouissante pour l'Américain. S'il a tenu son premier engagement dans la seconde manche, il n'en a plus marqué un seul dans la foulée, encaissant un sévère 5-0 pour finir. Avec 45 % de premières et seulement 17 % de points gagnés derrière sa seconde (4/23), Nava a vécu un calvaire sur son service dans ce match contre un Gaston très appliqué.

