Quelques heures à peine après la clôture à Indian Wells, la planète tennis aura les yeux rivés vers la Floride et Miami. Après une édition 2021 pleine de rebondissements, cette cuvée 2022 promet elle aussi son lot de surprises. Du 22 mars au 3 avril prochain, l'ATP Masters 1000 de Miami sera à vivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Malgré les éclairs de Sinner, Hurkacz est resté sur son nuage : le résume de la finale

Comment regarder le Masters 1000 de Miami en direct vidéo ?

La tournée étatsunienne continue sur les antennes d'Eurosport. L'ATP Masters 1000 sera encore à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport. Tous les matches des tournois de simple et de double messieurs seront à regarder en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Arnaud Di Pasquale, Jean-Paul Loth et Arnaud Clément

: Arnaud Di Pasquale, Jean-Paul Loth et Arnaud Clément Commentaire : Thomas Bihel, Anne Boyer, Olivier Canton, Simon Dos Santos, Bertrand Milliard et Frédéric Verdier.

Le tournoi féminin sera lui retransmis par beIN SPORTS.

A quelle heure suivre les matches du Masters 1000 de Miami ?

Les premiers matches débuteront à partir de 16h, heure française, sur Eurosport 1. Les dernières rencontres de la journée débuteront elles vers 0h.

Finale messieurs : le dimanche 3 avril, vers 19h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport

Finale dames : le samedi 2 avril, vers 19h sur beIN SPORTS

Le Hard Rock Stadium, antre du Masters 1000 de Miami Crédit: Getty Images

Qui sont les favoris à Miami ? Qui sont les principaux absents ?

Simple messieurs

Vainqueur en 2021 à la surprise générale, Hubert Hurkacz défendra son titre au Hardrock Stadium, mais aura fort à faire. Sur courant très alternatif depuis l'Open d'Australie, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev espèrent sonner la révolte à Miami. Autres joueurs à suivre, Carlos Alacaraz, brillant à Indian-Wells, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Jannik Sinner, Cameron Norrie, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Denis Shapovalov ou encore Nick Kyrgios espèrent jouer les trouble-fête. défendra son titre au Hardrock Stadium, mais aura fort à faire. Sur courant très alternatif depuis l'Open d'Australie,etespèrent sonner la révolte à Miami. Autres joueurs à suivre, Carlos Alacaraz, brillant à Indian-Wells, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Jannik Sinner, Cameron Norrie, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Denis Shapovalov ou encore Nick Kyrgios espèrent jouer les trouble-fête.

Rafael Nadal a Colossal depuis le début de la saison, préféré se retirer pour se préserver pour la suite des échéances cette saison. Toujours empêtré dans un imbroglio sur sa vaccination, Novak Djokovic ne sera pas présent tout comme Roger Federer, Kei Nishikori et Dominic Thiem.

"La mauvaise passe de Zverev est la plus grande surprise de ce début de saison"

Simple dames





, Ashleigh Barty sera encore la grande absente en Floride. Autre absente de marque, Anastasia Pavlyuchenkova a déclaré forfait, comme à Indian Wells. Le plateau sera encore bien fourni en Floride chez les dames. Toutes les principales têtes d'affiche du circuit seront présentes : Barbora Krejcikova, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Paula Badosa, Maria Sakkari, Emma Raducanu, Ons Jabeur, Garbine Muguruza, Simona Halep, Elina Svitolina ou encore Karolina Pliskova. Tenante du titre , Ashleigh Barty sera encore la grande absente en Floride. Autre absente de marque, Anastasia Pavlyuchenkova a déclaré forfait, comme à Indian Wells.

Barty, une absence logique ? "Il ne faut pas minimiser ce qu'il s'est passé en Australie"

Quels Français suivre au Masters 1000 de Miami ?

Gaël Monfils sera le fer de lance de la délégation tricolore. Parmi les autres Bleus à suivre, Ugo Humbert, Benoît Paire, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Hugo Gaston et Richard Gasquet seront au rendez-vous. Caroline Garcia, Clara Burel, Alizé Cornet et Océane Dodin sont attendues chez les dames. Et le clan tricolore pourrait se garnir en fonction des résultats des qualifications. On devrait retrouver les mêmes têtes qu'à Indian Wells chez les hommes, comme chez les dames. Huitième de finaliste en Californie sera le fer de lance de la délégation tricolore. Parmi les autres Bleus à suivre,etseront au rendez-vous.etsont attendues chez les dames. Et le clan tricolore pourrait se garnir en fonction des résultats des qualifications.

L'oeil de DiP : "Benjamin Bonzi, une éclosion tardive, mais un niveau qui ne cesse de monter"

Le programme du Masters 1000 de Miami 2022

Simple Messieurs

1er tour : 23 et 24 mars

2e tour : 25 et 26 mars

3e tour : 27 et 28 mars

8es de finale : 29 mars

1/4 de finale : 30 et 31 mars

Demi-finales : 1er avril

Finale : 3 avril

Simple Dames

1er tour : 22 et 23 mars

2e tour : 24 et 25 mars

3e tour : 26 et 27 mars

8es de finale : 28 mars

1/4 de finale : 29 et 30 mars

Demi-finales : 31 mars

Finale : 2 avril

Doubles Messieurs et Dames

Finale messieurs : 2 avril

Finale dames : 3 avril

Quel est le prize money du Masters 1000 de Miami 2022 ?

Encore une fois, il n'y aura aucune distinction entre le prize money des femmes et des hommes. Et il sera exactement le même qu'à Indian Wells, qui s'est disputé du 9 au 20 mars dernier.

Vainqueur : 1 231 245 $

Finaliste : 646 110 $

Demi-finale : 343 985 $

1/4 de finale : 179 940 $

8e de finale : 94 575 $

3e tour : 54 400 $

2e tour : 30 130 $

1er tour : 18 200 $

