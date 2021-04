ATP Monte-Carlo

Tsitsipas à sa main

Il poursuit son petit bonhomme de chemin, plutôt tranquillement. Stefanos Tsitsipas déboule ainsi en quart de finale à Monte-Carlo (pour la première fois de sa carrière) sans avoir perdu le moindre set. Après Aslan Karatsev, c'est Cristian Garin qui a subi ses foudres jeudi et sur le même score qui plus est : 6-3, 6-4 en 1h40 de jeu. Le Grec est apparu très solide et s'est réglé contre un vrai terrien. Seule anicroche ? Un débreak concédé à 6-3, 4-2 alors qu'il n'avait pas été confronté à la moindre balle de break jusqu'alors. Mais il n'en a pas été déstabilisé pour autant, parvenant à refaire la différence dans la foulée à 4-4 dans le second set. Face à Alejandro Davidovich Fokina qui découvrira ce stade de la compétition en Masters 1000, il partira largement favori vendredi pour rallier le dernier carré sur le Rocher.

Fognini sur sa lancée

Pour Fabio Fognini, tout va bien aussi. Le tenant du titre italien s'est montré à son avantage et très convaincant pour se défaire du régulier et accrocheur Filip Krajinovic plus tard dans la journée. Lui non plus n'a toujours pas concédé la moindre manche (en trois matches) et s'est imposé sur le score de 6-2, 7-6 en 1h27 de jeu. Fognini peut être d'autant plus satisfait qu'il est parvenu à remonter un break de retard dans le second acte, avant de maîtriser totalement le tie-break 7 points à 1. Autre signe de sa capacité à prendre les choses en main à l'échange : il a remporté 81 % des points derrière sa première balle de service. Le Transalpin retrouve donc la forme au moment idéal et défiera soit Casper Ruud, soit Pablo Carreno Busta pour retrouver les demies à Monte-Carlo.

