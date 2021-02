Cette décision a été prise "conformément aux dernières dispositions gouvernementales de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 3 mai 2021 ", expliquent les organisateurs. L'an dernier, le tournoi de Monte-Carlo avait été annulé alors que la planète plongeait dans les confinements et autres mesures sanitaires, et que le circuit ATP était suspendu.

Les tournois de tennis organisés depuis la reprise, à la fin de l'été 2020, le sont dans des conditions sanitaires strictes, avec des bulles pour les participants et le plus souvent à huis clos. Roland-Garros a pu accueillir un millier de spectateurs quotidiens pour son édition automnale. L'Open d'Australie, qui se joue actuellement à Melbourne, avait l'autorisation d'accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs quotidiens. Mais la découverte vendredi de treize cas positifs - non liés au tournoi - a conduit les autorités sanitaires à confiner l'état du Victoria durant cinq jours, et obligé les organisateurs du tournoi à déclarer le huis clos à partir de samedi et au moins jusqu'à mercredi inclus.