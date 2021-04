Il va encore falloir attendre pour revoir Gaël Monfils sur un court dans un tournoi. Alors qu'il a annoncé une bonne nouvelle dans sa vie privée il y a quelques jours, le Parisien pensait pouvoir aussi faire le bonheur de ses fans en renouant avec la compétition sur la brique pilée au Masters 1000 de Monte-Carlo. Mais son corps lui a encore joué un mauvais tour.

"Malheureusement, je dois me retirer des Rolex Monte-Carlo Masters. Je ressens une gêne en bas du mollet depuis une dizaine de jours or celle-ci s'est amplifiée hier après-midi lors de mon dernier entraînement", a expliqué le Français, qui a passé une échographie pour constater l'étendue de la blessure.

ATP Monte-Carlo Entre reprises et malédiction terrienne, les cadors ont tant à prouver IL Y A 20 HEURES

Depuis sa déconvenue lors du premier tour de l'Open d'Australie et la conférence de presse où il avait avoué son mal- être, Gaël Monfils n'est pas revenu à la compétition. Le 13e joueur mondial, qui a entamé cette année une collaboration avec Gunter Bresnik, avait pris le temps de se remettre d'aplomb. Aussi bien mentalement que physiquement pour revenir avec envie sur le circuit.

Le Masters de Monte-Carlo, où il a signé une finale en 2016 contre Rafael Nadal, devait marquer son retour. Il était attendu lundi face à Pablo Andujar. Il n'en sera rien. Son mollet est venu changer ses plans. "Je reste cependant positif et optimiste pour la suite et vais attaquer dès aujourd'hui un protocole de soins spécifique pour revenir au plus vite", annonce-t-il déjà.

ATP Monte-Carlo Entre reprises et malédiction terrienne, les cadors ont tant à prouver IL Y A 20 HEURES