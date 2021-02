Cela s'est clairement senti, oui. Très fragile, Monfils n'a jamais semblé installé dans son match, malgré le gain du premier set, qui n'a pas suffi à le libérer. Très inconstant, il a fini par s'incliner en cinq manches. Il demande de la patience, explique notamment avoir changé son geste au service. Et assure que ce n'est pas un problème d'investissement personnel. Au contraire. "Le pire dans tout ça, c'est que je taffe, je m'entraîne comme un boucher mais je n'y arrive pas, a-t-il confié, les larmes aux yeux. Je sais que j'ai beaucoup perdu et ça me fait mal. Et J'aimerais me relever et me dire que ce cauchemar est fini mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter".