Rublev en balade

Ses débuts sont quelque peu éclipsés par la rentrée des monstres Novak Djokovic et Rafael Nadal ce mercredi. Mais Andrey Rublev n'en a que faire. Demi-finaliste pour la première fois de sa carrière en Masters 1000 sur le dur de Miami voici quelques jours, le Russe a visiblement bien géré le changement de surface. Face à Salvatore Caruso, certes 89e joueur mondial mais spécialiste de la terre battue, il s'est montré particulièrement autoritaire pour l'emporter (6-3, 6-2) en un peu plus d'une heure (1h08 précisément). Rublev a notamment su protéger son engagement, écartant les 4 balles de break adverses au cours de la partie, et sera opposé soit à Tommy Paul, soit à Roberto Bautista Agut en huitième de finale de ce Masters 1000 de Monte-Carlo.

ATP Monte-Carlo Djokovic, tout en maîtrise IL Y A 13 MINUTES

Plus d'infos à suivre...

ATP Monte-Carlo Chardy s'arrête là IL Y A 2 HEURES