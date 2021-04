Si la ciel est chargé à Monte-Carlo, la route de Stefanos Tsitsipas est, elle, dégagée. Le Grec n'a pas eu à dépenser trop d'énergie sur le court vendredi. Son adversaire, Alejandro Davidovich Fokina, se souviendra de son premier quart de finale en Masters 1000, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Blessé à la cuisse gauche, il a dû jeter l'éponge après avoir perdu le premier set 7-5. De son côté, la tête de série numéro 4 du tournoi n'a toujours pas perdu la moindre manche dans le tournoi et retrouvera soit David Goffin, soit Daniel Evans samedi avec une place pour la finale en jeu.

La tête enfouie dans sa serviette, Alejandro Davidovich Fokina était inconsolable. Son corps l'a ainsi empêché de jouer pleinement sa chance dans un match où il n'avait rien à perdre et avait montré de belles choses dans les premiers jeux. Sa capacité à masquer et à toucher parfaitement les amorties a notamment posé problème à Stefanos Tsitsipas, mais un souci musculaire à la cuisse gauche a ruiné ses espoirs. Abattu à 3 jeux partout sur sa chaise, il a sollicité l'intervention du kiné et a décidé de continuer sans se faire trop d'illusions.

Un brin déstabilisé et déconcentré à la reprise du jeu, Tsitsipas a concédé son service, avant de se reprendre immédiatement contre un adversaire limité dans ses déplacements. Incapable de pousser correctement sur ses jambes au service, malgré quelques coups de patte délicieux en revers, Davidovich Fokina a commis 23 fautes directes en un set. Après avoir concédé une dernière fois son service, il s'est avancé vers le filet, le bandeau dans les mains, actant la fin de la partie. Tsitsipas aurait sans doute préféré l'emporter autrement, mais il ne se plaindra pas d'aborder frais le dernier carré. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'il retape quelques balles à l'entraînement dans l'après-midi pour conserver le rythme.

