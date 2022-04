Il ne lui aura pas manqué grand-chose. Treize mois tout juste après son dernier match sur le circuit ATP (une défaite face à Lloyd Harris au 1er tour à Doha en mars 2021), Stan Wawrinka a renoué avec la grande scène lundi au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Et le Vaudois, invité par l'organisation car retombé à la 236e place mondiale, est passé près de la victoire face à Alexander Bublik, 36e à l'ATP, qui s'en est finalement sorti en trois sets (3-6, 7-5, 6-2) et 2h07 de jeu. Au 2e tour, ce dernier retrouvera le vainqueur du match entre Pablo Carreno Busta et Sebastian Baez.

Pendant quasiment deux sets, Wawrinka a clairement dominé son adversaire. Ses frappes, qui n'ont rien perdu de leur poids et de leur impact, ont d'ailleurs conduit Bublik à refuser le bras de fer du fond, et ce même si le Kazakh est un adepte des changements de rythme. Bien ancré dans la terre monégasque avec ses appuis solides, le Suisse a ainsi mis une petite demi-heure pour virer en tête, maîtrisant à merveille notamment l'enchaînement retour plongeant dans les pieds et passing dans la foulée.

Physiquement, Wawrinka était encore un peu court

Plombé par un pourcentage de premières balles bien trop faible (33 % dans le premier set), Bublik a été un peu plus précis dans la deuxième manche et surtout beaucoup plus décisif quand son premier service passait (10 aces dans cette manche contre aucun dans la première). Dès lors, les débats se sont équilibrés, et après avoir laissé passer une chance de break à 4-4, Wawrinka a connu un coup de moins bien au pire moment, quand il servait pour pouvoir disputer un jeu décisif.

Une fois les compteurs remis à zéro, Bublik s'est montré de plus en plus percutant à la relance, enchaînant fréquemment le retour-volée. Touché physiquement, Wawrinka a concédé le break d'entrée et n'a plus semblé en mesure de couvrir son terrain comme lors des deux premiers sets. Les nombreuses amorties de son rival ont payé et celui-ci l'a finalement largement emporté. Reste que le Vaudois a fait belle impression, moins d'une semaine après une défaite bien plus sèche pour son retour au Challenger de Marbella. Si le corps tient, ses progrès seront à surveiller dans la perspective de Roland-Garros.

