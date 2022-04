ATP Monte-Carlo

Stéfanos Tsitsipas a souffert mais s'en est finalement sorti ! Dans un match partiellement dominé, le Grec a dû batailler un set de plus et faire une remontée exceptionnelle pour venir à bout de Diego Schwartzman (6-2, 6/7(3), 6-4). Un match au scénario irréel qui permet à Tsitsipas de rejoindre la demi-finale et Alexander Zverev alors que Scwhartzman est éliminé après un très beau tournoi.

Tout partait très bien pour Stéfanos Tsitsipas. Très bien rentré dans le match dès le début, le Grec a fait énormément de mal à son adversaire. Constant, régulier, agressif, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Schwartzman, à l'inverse, a dû faire le punching ball pendant un long moment avant de se réveiller.

Dans le premier set, Schwartzman a pris 5-0 d'entrée. Trop imprécis, l'Argentin n'a fait que donner des points gratuits pendant que Tsitsipas semblait indébordable. Malgré un sursaut d'orgueil en fin de set, il n'a pas pu renverser son adversaire. 6-2 pour Tsitsipas.

Et Tsitsipas s'effondra...

Le second set semblait prendre la même direction que le premier avec un Tsitsipas en feu. Pourtant, à 5-2, le Grec s'est effondré. Auteur de nombreuses fautes, il a donné 11 points consécutifs à Schwartzman, lui redonnant de l'espoir dans ce match. L'Argentin est alors devenu un vrai métronome au fond de court, laissant son adversaire se saborder tout seul.

Schwartzman a ensuite enfoncé le clou dans la troisième manche en breakant deux fois son adversaire pour mener 4-0. C'est alors que Tsitsipas, qui avait disparu depuis une petite heure, a fait son apparition. De nouveau indébordable, le Grec n'a absolument rien donné. Grâce à un mental d'acier et un jeu de fond de court presque parfait, Tsitsipas a finalement renversé Schwartzman de manière admirable 6-4.

Le tenant du titre se qualifie grâce à ce match fou pour la demi-finale ce samedi. Il affrontera au prochain tour le numéro 3 mondial, Alexander Zverev.

