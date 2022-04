Le contexte

Difficile décidément d'y voir clair dans ce début de saison sur le circuit ATP. Avant le début des hostilités sur le Rocher, deux joueurs retenaient particulièrement l'attention pour des raisons bien différentes. En l'absence de Rafael Nadal et Daniil Medvedev blessés, tous les regards se portaient d'abord sur le grand retour de Novak Djokovic qui n'avait joué qu'à Dubaï en février. En outre, beaucoup se demandaient si Carlos Alcaraz allait confirmer son premier titre en Masters 1000 à Miami sur terre battue. Mais battus d'entrée, le Serbe comme l'Espagnol n'ont pas été les acteurs principaux attendus.

Au lieu de cela, l'inattendu Alejandro Davidovich Fokina a monopolisé l'attention. Tombeur de Djokovic, il aurait pu se contenter du titre de héros du début de tournoi, puisque tant d'exploits restent sans lendemain sur la planète tennis. Mais le 46e joueur mondial a bel et bien surfé sur la vague, franchissant les obstacles les uns après les autres avec des ressources bluffantes sur le plan mental. Taylor Fritz, renversé en quart de finale, et Grigor Dimitrov, coiffé au poteau en demie, peuvent en témoigner : "Foki" a de la ressource. Loin de céder à la frustration de scénarios parfois contraires, il a cru fermement en son destin après avoir terrassé le numéro 1 mondial, et ce malgré six défaites d'entrée dans ses neuf premiers tournois de l'année.

Djoko était déréglé : le résumé de sa défaite face à Davidovich Fokina

Voir Stefanos Tsitsipas en finale d'un Masters 1000 est certes moins inattendu. Mais le Grec a cela de commun avec Davidovich Fokina que sa dynamique pré-Monte Carlo ne plaidait pas en sa faveur. Certes, il avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie quelques semaines seulement après avoir été opéré du coude droit. Mais cette performance avait tout l'air d'un trompe-l'œil tant il a éprouvé de difficultés par la suite. Étouffé par Jenson Brooksby à Indian Wells, balayé par Alcaraz à Miami, il plafonnait ces derniers temps et la saison sur terre battue, où il doit défendre plus de la moitié de ses points, s'annonçait plus que périlleuse.

Mais le retour sur les lieux de son triomphe l'an passé l'a relancé. Son quart de finale fou contre Diego Schwartzman pourrait ainsi représenter un tournant majeur dans sa saison. En total contrôle, puis au bord du gouffre, Tsitsipas s'en est sorti au caractère. Une victoire aussi épique que potentiellement fondatrice comme sa démonstration face à Alexander Zverev en demie semble l'indiquer. Plus expérimenté que Davidovich dans ce genre d'occasion, il a l'opportunité de revenir au premier plan alors qu'il jouait davantage les seconds couteaux dernièrement.

Face-à-face

Ce ne sera pas la première fois que les deux hommes croiseront le fer. Stefanos Tsitsipas mène ainsi 2-0 dans ses duels face à Alejandro Davidovich Fokina.

Le Grec s'était imposé l'an passé sur abandon en quart de finale de ce même tournoi (7-5, ab.). De quoi donner des idées de revanches à l'Espagnol.

La seconde victoire de Tsitsipas date d'il y a quelques semaines au 1er tour du tournoi sur dur indoor de Rotterdam (7-5, 6-7, 6-4).

1h15 pour retrouver la finale : Tsitsipas a balayé Zverev

Leur parcours

Stefanos Tsitsipas

1er tour : Exempté en tant que tête de série 3

2e tour : bat Fabio Fognini [ITA] 6-3, 6-0

1/8e de finale : bat Laslo Djere [SER] 7-5, 7-6(1)

1/4 de finale : bat Diego Schwartzman [ARG/N.12] 6-2, 6-7(3), 6-4

1/2 finale : bat Alexander Zverev [ALL/N.2] 6-4, 6-2

Alejandro Davidovich Fokina

1er tour : bat Marcos Giron [E-U] 7-5, 6-3

2e tour : bat Novak Djokovic [SER/N.1] 6-3, 6-7(5), 6-1

1/8e de finale : bat David Goffin [BEL/WC] 6-4, 6-1

1/4 de finale : bat Taylor Fritz [E-U/N.10] 2-6, 6-4, 6-3

1/2 finale : bat Grigor Dimitrov [BUL] 6-4, 6-7(2), 6-3

Ils ont dit

Stefanos Tsitsipas : "Je ne suis pas vraiment le nouveau boss de Monte-Carlo. D'autres joueurs ont fait bien mieux que moi, je ne suis qu'au début de ce que j'ai commencé. Avec Alejandro, nous avons déjà eu de grandes batailles, il faut que je sois très bien préparé. Je sens que mon jeu est en place, je dois rester concentré."

Tsitsipas qualifié pour sa 2e finale de suite : "Je ne suis pas encore le boss à Monte-Carlo"

Alejandro Davidovich Fokina : "Je suis fatigué, mais je continue à repousser mes limites. Je suis si heureux d'être en finale et pour mon équipe : ils me disent toujours que j'ai plus de ressources que ce que je pense en moi. J'ai regardé toutes les finales de Rafa (Nadal) ici, et je me disais qu'un jour, je pourrais y être."

Trois stats à avoir en tête

3. L'Espagne a un réservoir de champions impressionnant puisque trois de ses représentants se sont qualifiés pour les trois premières finales de Masters 1000 : Alejandro Davidovich Fokina à Monte-Carlo succède ainsi à Rafael Nadal à Indian Wells et Carlos Alcaraz à Miami. C'est la troisième fois qu'une nation obtient de tels résultats, après les Etats-Unis en 1993 (Courier, Washington et Sampras) et 2001 (Sampras, Gambill, Agassi).

17. S'il s'impose en finale dimanche, Alejandro Davidovich Fokina, actuellement 46e joueur mondial, deviendrait le joueur le moins bien classé à s'imposer en Masters 1000 depuis Tomas Berdych à Indian Wells en 2005, il y a 17 ans. A l'époque, le Tchèque était 50e joueur mondial et avait battu Ivan Ljubicic.

252. Stefanos Tsitsipas a passé 252 minutes de moins sur le court qu'Alejandro Davidovich Fokina, c'est-à-dire 4h12 d'efforts économisés par rapport à l'Espagnol. Exempté de premier tour, le Grec a, dans les faits, joué un match de moins et a beaucoup moins bataillé sur le court, mis à part lors de son quart de finale contre Schwartzman.

Notre avis

Autant ne pas ménager de faux suspense, le favori de cette finale est clair et il s'appelle Stefanos Tsitsipas. Et ce pour de multiples raisons, à commencer par le classement des deux hommes (5e contre 46e) et leur expérience pour gérer des occasions de ce genre. Alors qu'Alejandro Davidovich Fokina goûtera pour la première fois de sa carrière à une finale sur le circuit ATP, il s'agira de la 19e pour le Grec et la 4e en Masters 1000.

Une frayeur dans le 2e set mais Davidovich Fokina tient sa première finale

Ajoutez à cela le fait que Tsitsipas est tenant du titre et qu'il est sorti vainqueur des deux premières confrontations entre les deux hommes, et il devient évident que la balance penche de son côté. Il fallait voir la joie de Davidovich Fokina à l'issue de sa victoire en demi-finale pour comprendre que pour lui, cette finale est en soi un accomplissement fantastique. Il a, par ailleurs, beaucoup donné dans ce tournoi, sûrement trop, tant physiquement qu'émotionnellement depuis son exploit contre Djokovic.

De son propre aveu, l'Espagnol a repoussé ses limites contre Dimitrov. En sera-t-il à nouveau capable ? On peut en douter. Reste qu'il est sur un petit nuage et n'a rien à perdre en finale. Cet état second pourrait le rendre dangereux s'il parvient à récupérer. Mais Tsitsipas a de quoi aborder sereinement cette finale, vu l'état de forme affiché contre Zverev. On peut en être certain : il n'a pas terminé son tournoi et ne manquera pas de gaz.

Notre pronostic : Stefanos Tsitsipas en deux sets.

