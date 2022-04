C'est du jamais vu depuis deux décennies et le tout début du XXIe siècle. Les huit derniers Masters 1000 disputés ont accouché de huit vainqueurs différents, de Rome, au printemps 2021, à cette édition 2022 sur le Rocher. L'affiche de la finale de Monte-Carlo, dimanche, entre Stefanos Tsitsipas et Alejandro Davidovich Fokina, garantissait de voir la série se prolonger. Vainqueur en deux manches (6-3, 7-6) , le Grec a conservé son titre. Depuis le début de l'année 2021, il est le seul, avec Alexander Zverev, à avoir remporté plus d'un Masters 1000.

Stefanos Tsitsipas Crédit: Getty Images

Ad

Cette série rarissime par son ampleur s'est amorcée avec la victoire de Rafael Nadal dans la capitale italienne en mai dernier, juste avant Roland-Garros. Voici, sur les onze derniers mois, la liste des joueurs sacrés en Masters 1000 :

ATP Monte-Carlo Un superbe passing de revers pour le titre : la balle de match qui libère Tsitsipas IL Y A 2 HEURES

Rome (terre battue) : Rafael Nadal (Espagne)

Toronto (dur) : Daniil Medvedev (Russie)

Cincinnati (dur) : Alexander Zverev (Allemagne)

Indian Wells (dur) : Cameron Norrie (Grande-Bretagne)

Bercy (indoor) : Novak Djokovic (Serbie)

Indian Wells (dur) : Taylor Fritz (Etats-Unis)

Miami (dur) : Carlos Alcaraz (Espagne)

Monte-Carlo (terre battue) : Stefanos Tsitsipas (Grèce)

De la joie d'Alcaraz aux larmes de Ferrero : la balle de match historique de l'Espagnol en vidéo

Il faut donc remonter très exactement vingt années en arrière pour trouver trace d'un semblable turn-over. Un séquence identique, entre Hambourg 2001 (le dernier M1000 avant Roland-Garros) à Monte-Carlo l'année suivante :

Hambourg (terre battue) : Albert Portas (Espagne)

Montréal (dur) : Andrei Pavel (Roumanie)

Cincinnati (dur) : Gustavo Kuerten (Brésil)

Stuttgart (indoor) : Tommy Haas (Allemagne)

Bercy (indoor) : Sébastien Grosjean (France)

Indian Wells (dur) : Lleyton Hewitt (Australie)

Miami (dur) : Andre Agassi (Etats-Unis)

Monte-Carlo (terre battue) : Juan Carlos Ferrero (Espagne)

De quoi ce grand huit est-il le nom ? D'une certaine instabilité au sommet... dans cette catégorie de tournois. Les absences des uns et des autres, à commencer par celles de Novak Djokovic et Rafael Nadal, tour à tour blessés, forfaits par simple précaution ou absence contrainte pour cause de protocole sanitaire dans le cas du Serbe le mois dernier aux Etats-Unis. Pour ce duo-là, les Masters 1000 ne sont plus une priorité. A bientôt 35 ans pour Djokovic, presque 36 pour Nadal, le temps est venu de se focaliser sur les tournois du Grand Chelem.

La principale scène du tennis mondial demeure elle insensible à ce turnover. Difficile de dire le contraire au sortir d'une saison 2021 où Novak Djokovic n'est passé qu'à un match du premier Grand Chelem calendaire depuis 1969 et que le duo Djokovic-Nadal a empoché 13 des 15 derniers Majeurs. A moins que...

L'air de rien, trois visages différents ont soulevé le trophée lors des trois derniers toujours du Grand Chelem disputés : Djokovic à Wimbledon, Medvedev à l'US Open, Nadal à l'Open d'Australie. Nous sommes certes encore très, très loin de la série en vigueur dans la catégorie inférieure, mais c'est un début. Fragile, toutefois, sachant que Nadal et Djokovic sont les deux noms les plus logiques qui viennent à l'esprit à l'heure d'imaginer le prochain vainqueur porte d'Auteuil.

Djokovic et Medvedev à Bercy en 2021 Crédit: Getty Images

ATP Monte-Carlo Davidovich Fokina retarde le sacre de Tsitsipas : Le point du débreak dans le deuxième set IL Y A 2 HEURES