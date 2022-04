Stefanos Tsitsipas reste en course pour conserver son titre de Prince du Rocher. Contrairement à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Casper Ruud, le Grec a assumé son statut jeudi face à Laslo Djere, 62e joueur mondial, même s'il ne s'est pas amusé. Il a ainsi eu besoin de près de deux heures (1h53 précisément) pour mettre au pas le Serbe en deux manches serrées (7-5, 7-6) en huitième de finale. Pour retrouver le dernier carré, il devra se défaire vendredi en quart de Diego Schwartzman ou Lorenzo Musetti.

S'il avait été très convaincant lors de son entrée en lice contre Fabio Fognini (6-3, 6-0), Stefanos Tsitsipas a, cette fois, fait valoir son expérience. Certes, la tête de série numéro 3 de ce tournoi n'a toujours pas perdu le moindre set mais elle n'a pas tout maîtrisé lors de ce huitième de finale, loin s'en faut. Jusqu'à 5-4 dans la première manche, Laslo Djere était même le plus menaçant : le Serbe avait obtenu la première balle de break lors du troisième jeu et sa puissance obligeait même son rival grec à reculer en fond de court. Mais il a accumulé les erreurs en fin de set (3 doubles fautes à 5-4, plusieurs fautes directes à 6-5), ce qui a permis à Tsitsipas de virer en tête.

Poussif en revers, Tsitsipas l'a joué à l'expérience

A défaut d'être brillant, le champion sortant s'est ainsi attaché à mettre plus de volume dans ses frappes, à arrondir les trajectoires pour pousser son adversaire à en faire trop. A l'expérience donc, il a progressivement pris l'avantage. Et le second acte a pris presque exactement le même chemin. Jouant souvent trop court en revers, Tsitsipas n'a pas obtenu la moindre balle de break dans ce set, mais sa précision en coup droit et sa solidité dans le jeu décisif ont fait la différence.

Pour ne rien arranger aux affaires de Djere, le Serbe a aussi semblé souffrir de crampes dans le tie-break qu'il a largement perdu 7 points à 1. Après un dernier coup droit décroisé gagnant, Tsitsipas pouvait serrer le point. S'il devra sûrement hausser son niveau pour voir les demies, enchaîner les victoires ne peut qu'être bénéfique pour sa confiance qui n'est pas au plus haut ces derniers temps.

