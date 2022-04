Il est de retour ! Avec seulement trois petits matches en trois mois pour lancer cette année 2022, Novak Djokovic a rongé son frein ces derniers mois. Mais cette semaine, le Serbe va retrouver le plaisir de la compétition, lors du Masters 1000 de Monte-Carlo. Avec le statut de numéro 1 mondial et l'envie d'oublier ses déboires de l'Open d'Australie. Alors, il ne boude pas son plaisir. "La compétition m’a manqué", a reconnu l'homme qui entamera lundi sa 365e semaine (record) au sommet de la hiérarchie mondiale. "Je ne m'attendais pas à être encore numéro 1 en jouant aussi peu. J'imagine que j'ai eu un peu de chance. Mais je prends ! Je vais essayer de maintenir ce rang le plus longtemps possible."

Pendant sa diète forcée loin des courts, "Djoko", privé de l'enchaînement Indian Wells-Miami sur dur le mois dernier car non vacciné, a vu Rafael Nadal remporter à Melbourne son 21e Grand Chelem pour établir un nouveau record, Daniil Medvedev lui subtiliser pendant quelques jours sa place de numéro 1 mondial et certains jeunes se faire remarquer comme Carlos Alcaraz. Frustrant ? Sûrement. Mais de quoi, surtout, lui donner l'eau à la bouche à l'heure de reprendre. "Je suis encore motivé à l’idée d’évoluer sur le circuit pour rivaliser avec les jeunes joueurs et défier les meilleurs du monde pour gagner les plus grands titres", a prévenu le Serbe. "J'ai dû faire ça à quelque chose que je n'avais jamais vécu."

Je vais essayer d'utiliser ça comme carburant

L'époque où il visait le Grand Chelem calendaire en dominant la planète tennis semble cependant loin. C'était pourtant l'année passée. Mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Et Djokovic a traversé une période délicate. Aussi atypique que compliquée à gérer. "Ces derniers mois ont été difficiles mentalement et émotionnellement", a d'ailleurs reconnu le champion serbe. "J'ai dû faire ça à quelque chose que je n'avais jamais vécu."

Sans surprise pour n'importe quelle personne qui a suivi un peu sa fantastique carrière, Djokovic ne compte évidemment pas se laisser abattre. "Au quotidien, j'essaie d'avancer, de transformer cette 'énergie' en quelque chose de positif. Je prends toutes les leçons de toutes les expériences... Et je ne pense pas que ça laissera des traces insurmontables. Je vais essayer d'utiliser ça comme carburant", espère le natif de Belgrade dans des propos repris par L'Equipe.

En attendant, le champion de 34 ans repart dans l'inconnu. En manque de rythme. Et de repères. "Je ne serai sûrement pas à mon meilleur pour ce démarrage cette semaine. Je vais tester le moteur et construire mon jeu. Ça va prendre quelques matches", annonce celui qui va défier Alejandro Davidovich Fokina et a précisé avoir l'intention de jouer la saison complète sur terre. Dans ce contexte, relancer vraiment sa saison à Monte-Carlo est cependant idéal. "C'est le meilleur endroit imaginable pour reprendre la compétition pour moi", explique Djokovic, qui vit sur le Rocher depuis une dizaine d'années et va pouvoir compter sur le soutien de sa famille. Et après ces derniers mois, c'est tout sauf un détail.

