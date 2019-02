A l'usure, Jo-Wilfried Tsonga a fini par faire plier Ugo Humbert

Jo-Wilfried Tsonga a pu tester ses ressources physiques. Et son corps a bien répondu. Malmené par Ugo Humbert, le Manceau a cravaché sur les courts montpelliérains lundi. Et il a bien fait. Après 2 heures et 22 minutes d'un combat serré, il a eu le dernier mot. Vainqueur 3-6, 7-6 (5), 6-4, Tsonga sera bien au rendez-vous du deuxième tour de l'Open Sud de France. Où l'attendra un autre Tricolore, Gilles Simon.

Pourtant, ce premier rendez-vous franco-français a souvent ressemblé à celui des occasions manquées pour Tsonga, rapidement mené 0-3 après un certain retard à l'allumage. Le 210e mondial s'est montré incapable de convertir l'une de ses huit premières balles de break. Trop irrégulier en retour pendant que Humbert commettait un minimum de fautes, le Manceau semblait au bord de l'élimination quand le jeune Français de 20 ans, 86e mondial, s'est offert une balle de break à 5-5 dans le deuxième set après avoir remporté le premier (6-3).

Un bon début de saison à confirmer

Mais Humbert, usé par la montée en puissance constante d'un Tsonga impérial au service, n'a pas su saisir cette opportunité. Et le Messin en a payé les conséquences dans le tie-break, bouclé par Tsonga au filet (7-5), et dès l'entame de la troisième manche en concédant son service sur le premier jeu. Tsonga n'a plus rien lâché. Malgré la résistance de Humbert, le Manceau a toujours pu compter sur sa première balle pour s'en tirer. Et si le jeune Français a sauvé une première balle de match sur son service à 5-3 en faveur de Tsonga, il n'a pu que s'incliner sur le jeu suivant (6-4).

Il ne s'en est pas fallu de grand-chose pour que Tsonga subisse la déconvenue d'une élimination au 1er tour du tournoi montpelliérain. Au lieu de cela, le Manceau aura l'occasion de confirmer son bon début de saison après sa demi-finale à Brisbane et sa défaite honorable au 2e tour à Melbourne face à Novak Djokovic, futur vainqueur de l'Open d'Australie. Pour cela, il lui faudra vaincre une vieille connaissance en la personne de Gilles Simon, 31e mondial. Vainqueur de huit de leurs onze confrontations, et des trois dernières, Tsonga aura les moyens d'y parvenir.