Tsonga : "J'aimerais faire de belles choses cette année..."

"C'est dur pour moi de perdre ma troisième finale, mais autant la perdre contre quelqu'un comme toi Jo. Je sais d'où tu viens et tout ce que tu as vécu." Même Pierre-Hugues Herbert, qui a subi dimanche sa troisième défaite en autant de finales (6-4, 6-2), avait du mal à ne pas éprouver une petite part de satisfaction à voir Jo-Wilfried Tsonga avec un trophée dans les bras.

Vainqueur à Montpellier du 17e tournoi de sa carrière, le Manceau sait qu'il vient de vivre un moment particulier. Ce n'est ni l'exploit de l'année ni le titre le plus important de sa carrière, mais au vu des derniers mois, il possède à coup sûr une valeur spéciale pour l'ancien numéro 5 mondial. "Je suis super heureux, c'est top et c'est une belle récompense, j'ai bossé dur ces derniers mois pour revenir au plus haut niveau", a-t-il confié après sa victoire au micro de RMC Sport.

Le retour des sensations

Comme la veille contre Radu Albot, Jo-Wilfried Tsonga a dominé son sujet en finale contre Pierre-Hugues Herbert. Ce dernier a pourtant bien débuté le match. Mais il a suffi d'un jeu, à 4-4, pour faire basculer définitivement la rencontre lors du premier break de Tsonga. "Au 1er set, il jouait un tennis incroyable, juge l'aîné des deux Tricolores. Il retournait sur les lignes, il était agressif sur mes jeux de service, il était injouable sur les siens... J'ai tenu, tenu. Après j'ai commencé à très bien retourner et j'ai pu dérouler mon tennis."

C'est donc un joueur classé au-delà de la 200e place à l'ATP qui a apposé son nom au palmarès de l'Open Sud, puisque Tsonga occupait lundi dernier le 210e rang. Mais il vaut à l'évidence bien mieux que ce classement, son éloignement des cimes de la hiérarchie étant dû uniquement à sa longue absence en 2018 à cause de son opération au genou. Après avoir repris à l'automne, le protégé de Sergi Bruguera commence tout doucement à retrouver ses sensations en ce début d'année. "Je sens que, physiquement, à chaque match qui passe, je suis de plus en plus véloce, j'ai plus de réflexes sur le terrain", estime JWT.

Jo-Wilfried Tsonga et son coach, Sergi Bruguera.Getty Images

" Ça va prendre encore un peu de temps "

Dès lundi, il va effectuer un bond au classement (autour de la 140e place) qui en annonce d'autres. Plein d'envie, Tsonga a faim de matches. Il enchainera donc à Rotterdam puis à Marseille ces deux prochaines semaines. Quitte à en faire trop ? Pour lui, il s'agit plus d'un besoin que d'un risque à ce stade. Il lui faut encore engranger des rencontres pour revenir pleinement et définitivement. "Ça va prendre encore un peu de temps, assure-t-il. Il faut que je continue mes efforts, que je me remplisse encore plus d'humilité, que je fasse les choses au jour le jour."

Il y a six semaines, quand il a entamé cette nouvelle campagne avec autant d'envie que d'incertitudes, il aurait sans aucun doute signé pour en être là où il en est à l'approche de la mi-février. Une demi-finale à Brisbane, un titre à Montpellier et entre les deux un Open d'Australie où, s'il n'était pas tombé si tôt contre Novak Djokovic (au 2e tour), il aurait peut-être pu enquiquiner pas mal de monde. "On est au tout début de la saison mais je gagne déjà un tournoi, je vais déjà en profiter et on verra pour la suite", dit-il. La suite ? Elle est plutôt pleine de promesses, si son corps ne le lâche pas. Dans un sourire, JWT glisse qu'il aimerait "faire de belles choses cette année." Ce titre sudiste constitue déjà un bon début.