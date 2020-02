Félix Auger-Aliassime en a bavé. Mais le jeu en a valu la chandelle. Après une élimination dès le premier tour à l'Open d'Australie, le Canadien a retrouvé le chemin de la victoire ce mardi pour son entrée en lice à l'Open Sud de France. Si Damir Dzumhur (97e) ne lui a pas facilité la tâche, le 21e mondial s'en est finalement sorti en trois sets (6-7 [5], 6-2, 6-2) et plus de deux heures de jeu.

Après un premier set compliqué, Auger-Aliassime a su se reprendre dans le deuxième. Plus solide, il a profité de deux breaks pour l'empocher sans aucun problème. Et si tout n'a pas été parfait, le Canadien, qui a alterné le bon et le moins bon, est parvenu à se sortir du piège tendu par le Bosnien. Le voilà qualifié pour le tour suivant, où il retrouvera un certain Pierre-Hugues Herbert.