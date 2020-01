Touché à l'aine, Andy Murray avait déjà dû renoncer à l'Open d'Australie. Et il faudra encore attendre pour revoir l'Ecossais sur les courts. L'ancien N.1 mondial de 32 ans, actuel 125e mondial, a décidé d'annuler sa présence à deux tournois (Montpellier et Rotterdam) en février prochain pour soigner son corps. "Je vais écouter mon corps et revenir sur le court quand cela sera le bon moment", a expliqué l'Ecossais. "Je ne veux pas me précipiter et fixer un calendrier à ma récupération".

Andy Murray s'était blessé à l'aine lors de la Coupe Davis à Madrid (Espagne) mi-novembre. Et depuis, il préfère jouer la prudence. En toute logique. En janvier dernier, il avait déjà annoncé sa probable retraite en raison d'un souci à la hanche. Mais après une opération et neuf mois loin des feux des projecteurs, il avait effectué en 2019 un retour remarqué sur le circuit ATP, remportant en octobre à Anvers (Belgique) son premier titre depuis 2017.