"Dans le troisième (set), je me suis dit: 'maintenant je suis en demi-finale, le troisième set il faut juste que je me batte et que j'utilise mon service et je vais finir par avoir une opportunité'. J'en ai eu une. J'ai réussi à le breaker à 3 (jeux) partout et à la fin je me suis vraiment concentré sur mon service et j'atteins la finale pour la première fois ici à Montpellier", a expliqué le joueur sur beInSport à l'issue de la rencontre.