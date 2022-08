Son caractère est bien connu, Daniil Medvedev ne se laisse pas faire. Le Russe l'a une nouvelle fois démontré à Montréal en marge du Masters 1000 canadien, la semaine dernière. Dimanche, le numéro 1 mondial est revenu en conférence de presse au Masters 1000 de Cincinnati sur un incident avec un spectateur qui l'a traité de "loser" après sa défaite face à Nick Kyrgios dès son entrée en lice (6-7, 6-4, 6-2).

Après avoir entendu la moquerie, Medvedev s'est donc approché du spectateur pour lui répondre : "Je suis allé voir le mec et je lui ai dit : "C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu dis ça ? Tu ne devrais pas faire ça." Il parlait à peine anglais. Des gens autour de lui voulaient qu'il s'excuse. Mais ce n'est pas grave.""

A froid, le Russe s'est lmême posé la question de l'éducation de son interlocuteur : "Le seul truc qui m'inquiète, c'est son père : quand j'ai interpellé son fils, lui aussi a commencé à mal me parler ! Pardon mais, le jour où j'ai des enfants, je ne vais pas les éduquer pour qu'ils disent des choses désagréables aux gens. Éduque ton gamin au lieu de mal me parler ! C'est l'une des premières fois que ça m'arrive dans la vraie vie. On va dire que plus tu deviens connu, en grimpant au classement notamment, plus il y a des chances que ça se produise. Sur les réseaux sociaux, c'est fréquent, mais c'est pareil dans tous les sports."

Avant de conclure : "Quand quelqu'un se moque de moi, je ne me laisse pas faire, peu importe qui c'est, peu importe où ça se passe. Je ne laisserai jamais quelqu'un crier des choses désagréables sur moi en continuant ma route sans rien dire. Je vais le confronter, lui demander quel est son problème."

Nick Kyrgios lui-même a tenu à réagir sur Twitter en dénonçant un "comportement dégueulasse". "C'est la crème de la crème de notre sport, les fans doivent faire preuve de respect", a rappelé l'Australien.

