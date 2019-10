Pierre-Hugues Herbert devra patienter pour renouer avec la victoire. Pour son premier match depuis près d’un mois sur le circuit, l’Alsacien a manqué de rythme et n’a pas pu passer l’obstacle Philipp Kohlschreiber, 76e joueur mondial, à Moscou. L’Allemand a livré un match solide pour l’emporter en deux sets (6-3, 7-6) en un peu plus d’une heure et demie (1h34 exactement). Il retrouvera Karen Khachanov au 2e tour.

Le Français n’a pas vraiment pu mettre en place son jeu d’attaquant. Herbert a ainsi été privé d’une bonne rampe de lancement avec un pourcentage de premières balles bien insuffisant (44 %). Si Kohlschreiber n’a pas fait mieux dans ce secteur (43 %), il s’est montré bien plus solide à l’échange et n’a pas eu à sauver la moindre balle de break. Après un premier set largement en faveur de l’Allemand, l’Alsacien a mieux résisté dans le second acte, tenant tant bien que mal son engagement jusqu’à un jeu décisif logiquement concédé 7 points à 3.

Chardy n'a pas fait de détail

Pour Jérémy Chardy, en revanche, tout va mieux. Déjà intéressant la semaine dernière au 2e tour du Masters 1000 de Shanghaï contre le futur finaliste Alexander Zverev, le Palois a réussi ses débuts moscovites plus tard dans la journée. Il s'est ainsi assez aisément imposé (6-4, 6-2) en 1h09 de jeu contre le Chilien Nicolas Jarry, 78e à l'ATP. Pour rallier les quarts de finale, il devra se défaire de Miomir Kecmanovic lors de son prochain match.

Chardy a notamment pu compter sur une première balle très au point avec un haut pourcentage (67%) et une belle efficacité derrière (90 % de points marqués). Il a ainsi totalement protégé ses mises en jeu, ne laissant pas la moindre brèche à son adversaire. En confiance, il s'est montré agressif sur les seconds services de Jarry et en a récolté les fruits au tableau d'affichage.