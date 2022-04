Il savait certainement que ce ne serait pas une partie de plaisir. Mais Alexander Zverev ne pouvait pas imaginer qu'elle lui serait fatale, encore moins dans de telles proportions. Numéro 3 mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi ATP 250 de Munich, qui l'avait sacré en 2017 et 2018, l'Allemand a pris la porte dès son entrée en lice au 2e tour mercredi. La faute au jeune et talentueux Holger Rune, 70e à l'ATP et en pleine progression, qui ne lui a laissé que cinq jeux (6-3, 6-2) en 1h39, validant la plus belle victoire de sa carrière à ce jour. En quart de finale, le Danois affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori ou l'Américain Maxime Cressy.

C'est un sacré cadeau d'anniversaire que s'est offert en avance Holger Rune. A deux jours de souffler ses 19 bougies, il a battu son premier Top 5 (et Top 10), qui plus est avec la manière ce mercredi. Dans des conditions assez fraîches et sur une terre par conséquent lourde, il a parfaitement appliqué du premier au dernier point un plan de jeu très simple mais diablement efficace : priver au maximum son adversaire de temps et jouer autant que possible en changements de rythme. Et Zverev n'a pas su y répondre.

Zverev n'a même pas pu compter sur son service

Breaké d'entrée et bien trop passif en début de partie, le champion olympique a subi face aux frappes propres des deux côtés de son jeune adversaire. Ce dernier a pris la balle le plus tôt possible pour empêcher Zverev de sortir de sa position très reculée à la relance. Rune a d'ailleurs fait preuve d'une grande lucidité en multipliant les amorties bien senties côté revers qui lui ont permis de gagner un grand nombre de points directement ou en plusieurs temps grâce à des passings précis. Il a eu d'autant plus de mérite qu'il aurait pu perdre le fil de sa stratégie quand il a été débreaké (4-3) après un long jeu.

On croyait alors Zverev lancé dans son match, frappant plus fort, s'engageant davantage vers l'avant dans chaque coup. Mais ce changement a été trop éphémère et il s'est mis à accumuler les fautes, notamment côté coup droit. Rune ne s'est pas fait prier pour en profiter et aligner quatre jeux (6-3, 2-0) pour prendre le contrôle total de la partie, avec un break d'avance dans le deuxième set. Saignant dans ses changements de direction, il a frappé bon nombre de revers longs de ligne gagnants, surprenant l'Allemand par sa capacité à rentrer dans le court pour couper les trajectoires.

Gêné, y compris derrière sa première balle (seulement 53% de réussite derrière) - pourtant son arme principale -, Zverev, qui n'a pas frappé le moindre ace, s'est finalement retrouvé sans solution. Dans le doute depuis le début de saison malgré une demi-finale récente à Monte-Carlo, le numéro 3 mondial va débarquer à Madrid, où il est tenant du titre, sous pression. Et ce même si les conditions d'altitude seront vraisemblablement plus favorables à son tennis en Espagne qu'en Bavière.

