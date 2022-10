ATP Naples

Lorenzo Musetti était le plus fort. Le jeune champion est sorti vainqueur du duel italo-italien face à Matteo Berrettini, 16e, sur le score de 7-6 (7/5), 6-2 pour remporter la première édition d'un tournoi ATP 250 de Naples émaillé de couacs. Berretini retrouvait le chemin d'une finale pour la première fois depuis juillet à Gstaad et la tâche ne s'annonçait pas facile face à Musetti qui sortait de deux demi-finales sur les deux dernières semaines à Florence et Sofia.

Après un premier set disputée et conclu par un jeu décisif en 1h23, Musetti a accéléré le mouvement en breakant d'entrée le finaliste de Wimbledon en 2021 dans la deuxième manche. Un avantage dont Berettini ne s'est pas relevé puisqu'il a concédé une deuxième fois son jeu de service pour permettre à son adversaire de mener 5 jeux à 2. Musetti remporte son deuxième titre de la saison après sa victoire sur terre à Hambourg.

Pour sa première édition en remplacement des tournois chinois, l'édition napolitaine a connu une première compliquée. Entre terrain impraticable et court gondolé à cause de l'humidité de la mer à proximité, le tournoi de Naples devra gommer les imperfections en cas de nouvelle édition l'année prochaine.

