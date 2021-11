Tennis

ATP Next Generation : Les temps forts du match Alcaraz - Nakashima

ATP NEXT GEN - Impressionnant Carlos Alcaraz. Ce mercredi, l'Espagnol s'est qualifié pour les demi-finales du Masters Next Gen à Milan en battant avec autorité l'Américain Brandon Nakhasima (63e mondial), en trois sets (4-3 [4], 4-1, 4-3 [4]). La révélation de l'US Open a notamment signé un point magique. Avec deux victoires au compteur et aucun set cédé, il domine le groupe A.

00:02:25, il y a 35 minutes