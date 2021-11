Tennis

Trop mobile, trop puissant pour Sebastian Korda : Carlos Alcaraz est bien le boss de la "Next Gen"

MASTERS NEXT GEN - Il y avait une classe d'écart entre Carlos Alcaraz et Sebastian Korda, ce samedi à Milan. Alcaraz (18 ans) a dominé de la tête et des épaules la finale face à Korda (21 ans) : 4-3, 4-2, 4-2. Sans écraser la rencontre, mais en dégageant un sentiment d'inéluctable, par sa force et sa capacité de déplacement conjugués. Voici le résumé de ce match, en vidéo.

00:02:53, il y a 33 minutes