Tennis

ATP Next Generation - Alcaraz - Baez : Le résumé

MASTERS NEXT GEN - Par ses récents résultats, Carlos Alcaraz se pose en favori logique du Masters Next Gen qui se tient cette semaine à Milan. L'Espagnol a jusqu'ici tenu son rang et il n'a pas plus tremblé en demi-finale en écartant en trois sets l'Argentin, Sebastian Baez (4-2, 4-1, 4-2). Voici le résumé de cette demi-finale en vidéo.

00:02:35, il y a 39 minutes