Tennis

ATP Next Generation : Les temps forts du match Alcaraz - Rune

ATP NEXT GENERATION - Ce mardi, Carlos Alcaraz a parfaitement entamé le Masters Next Gen à Milan. L'Espagnol a dominé en trois sets Holger Rune (109e ATP) en trois sets (4-3 [6], 4-2, 4-0), en 1h15, pour son premier match dans la poule A. Plus tôt dans la journée, dans la même poule, Brandon Nakashima (63e) avait le pris le dessus sur Juan Martin Cerundolo.

00:01:51, il y a 18 minutes