Tennis

ATP Next Generation - Une nouvelle démonstration pour filer en demies : le résumé de la victoire de Korda face à Baez

MASTERS NEXT GEN - Déjà solide face à Hugo Gaston lors de son premier match, Sebastian Korda n'a pas fait de détail face à Sebastian Baez, 111e joueur mondial, ce mercredi (4-3, 4-2, 4-2) après 1h15 de jeu. Avec ce second succès, le Floridien, 39e à l'ATP, est d'ores et déjà assuré de disputer les demi-finales. Tout comme Carlos Alcaraz.

00:02:25, il y a une heure