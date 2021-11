Dans la très longue guirlande de statistiques qui composent une partie de la rivalité entre les trois immenses champions que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, celle-ci relève de l'anecdote comparée à d'autres. Mais elle offre un nouveau témoignage de la constance de Djokovic au sommet du tennis mondial.

Le 7e ciel dans le viseur

Mais en battant Marton Fucsovics au premier tour du Rolex Paris Masters à Bercy mardi, Djokovic s'est approprié une autre marque détenue jusqu'ici par Federer : celle du plus grand nombre de matches gagnés en tant que numéro un mondial. Contre le Hongrois, c'était la 418e fois que le Djoker s'imposait avec le dossard 1 dans le dos. 418, soit une victoire de plus que Federer. Rafael Nadal, lui, n'apparaît qu'en 6e position, avec 250 victoires, derrière Jimmy Connors, Ivan Lendl et Pete Sampras, qui suivent le duo Djokovic - Federer dans ce classement.

C'est toutefois un autre record en rapport avec la place de numéro un mondial, plus prestigieux, que Novak Djokovic vise en cette fin de saison : il a fini à six reprises l'année civile en tête du classement ATP. Il avait rejoint en la matière Pete Sampras, son idole d'enfance, fin 2020. S'il résiste à la charge de Daniil Medvedev, Djokovic bouclera une 7e campagne dans la peau du numéro un (après 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2020) et deviendra l'unique recordman.

Sa qualification pour les quarts de finale à Bercy (sans jouer, Gaël Monfils ayant déclaré forfait jeudi), son 87e en Masters 1000, lui offre un matelas encore un peu plus confortable sur le Russe, qui n'aura mathématiquement plus la moindre chance de lui passer devant s'il s'incline en huitièmes jeudi soir face à l'Américain Sebastian Korda.

