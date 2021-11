Huit semaines. Voilà ce qui séparent les finales de l'US Open et de Bercy. L'enjeu historique de ces deux rencontres contre Daniil Medvedev était incomparable pour Novak Djokovic et, s'il avait pu choisir, le Serbe aurait évidemment préféré remporter celle de New York, qui aurait fait de lui le troisième homme, et le premier depuis 52 ans, à s'adjuger les quatre levées du Grand Chelem lors d'une même saison. Mais on ne choisit pas. Reste qu'en s'imposant à l'Accor Arena pour son retour à la compétition, Djokovic a fait preuve d'une sacrée capacité de rebond.

La sublime balle de match qui signe le retour du roi Djokovic à Paris

"J'ai vite tourné la page du Grand Chelem calendaire, a certifié le numéro un mondial dimanche dans la foulée de son 37e sacre en Masters 1000, le 6e à Bercy. Je ne regrette rien, vraiment. Je n'ai pas passé des jours à souffrir parce que je n'avais pas réussi le Grand Chelem."

Il va même plus loin. Au soir de sa lourde défaite en finale à Flushing, il avait avoué une forme de soulagement. Il n'a pas changé d'avis deux mois plus tard : "Je suis content que tout ça soit fini parce que j'ai vraiment ressenti une pression terrible sur mes épaules, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu dans ma vie. Disons que c'était une expérience intéressante."

Vous devez toujours passer très vite à autre chose, vous préparer pour le prochain défi

Physiquement, et plus encore mentalement, il avait besoin de souffler. Pas tant parce qu'il avait échoué en finale à New York que parce que les semaines précédentes l'avaient complètement consumé. Sa victoire à Bercy est bien la preuve que la page a effectivement été vite tournée.

"J'ai retiré beaucoup plus de positif que de négatif de tout ça, explique-t-il encore. Trois titres, une finale, je suis vraiment satisfait de la façon dont j'ai joué en Grand Chelem cette année. Donc je suis passé à autre chose, je me suis tourné vers la fin de saison, Bercy, le Masters et le fait de finir la saison numéro un mondial. Je suis très heureux d'avoir gagné ici et d'avoir sécurisé la première place et le record."

Novak Djokovic n'appréhendait pas ce tournoi, ou cette finale, comme une quelconque forme de revanche. Sa victoire contre Medvedev dimanche n'efface rien de ce qui est arrivé à New York. Il le sait, et ça n'a jamais été son état d'esprit. "Le Grand Chelem, c'est fini pour cette année, rappelle-t-il. Je n'avais pas à atténuer ma déception en gagnant à Bercy. Encore une fois, je suis heureux de ce que j'ai réalisé dans les tournois du Grand Chelem cette année. Le scénario aurait été idéal si j'avais battu Medvedev en finale à l'US Open, mais c'est comme ça."

C'est aussi en cela que les champions de ce calibre sont différents des autres. Victoire majuscule ou déception monumentale, ils se tournent constamment vers la suite. Jamais rassasié par les unes, jamais affecté plus longtemps qu'il ne le faut par les autres, Novak Djokovic est en perpétuelle réinvention. "C'est le tennis, dit-il. Les saisons sont très longues, c'est peut-être le sport où les saisons sont les plus longues. Vous devez toujours passer très vite à autre chose, vous préparer pour le prochain défi. Il faut se régénérer en permanence." Ça tombe bien. A Turin, une nouvelle chasse au record l'attend : il visera un 6e titre au Masters, histoire d'égaler Roger Federer.

"En usant du service-volée, Djokovic a eu le plan B parfait face à Medvedev"

