Si besoin était, c'est une preuve supplémentaire de son intelligence et de sa maturité. Alors que la polémique commençait à enfler à propos de l'hostilité supposée du public de l'Accor Arena jeudi lors de sa défaite en huitième de finale du Rolex Paris Masters face à Hugo Gaston (6-4, 7-5), l'Espagnol Carlos Alcaraz a tenu à prendre la parole aujourd'hui sur Instagram, où il a livré un long message pour résumer sa version des faits.

"Ce n'est jamais évident de jouer avec le public contre soi et ce match d'hier (jeudi) l'a prouvé, je savais que ce serait difficile de composer avec une telle atmosphère mais je n'avais pas imaginé que ce serait aussi lourd, a écrit celui qui occupera la 32ème place mondiale après le Masters 1 000 parisien. Ma première fois dans cette situation n'aura pas été facile, ça m'a fait mal de ne pas parvenir à gérer cette pression mais comme après toute expérience dans la vie, on tombe et on se relève, le plus important étant d'apprendre de ce genre de situation. Je suis sûr que je reviendrai plus fort en ayant tiré les leçons de tout cela."

Soyons-en persuadé à propos de Carlos Alcaraz qui pourrait retrouver Hugo Gaston à l'occasion du Masters de la Next Gen, du 9 au 13 novembre.

