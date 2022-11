Novak Djokovic et Lorenzo Musetti, une histoire parisienne ? Vendredi, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, le Serbe et l'Italien vont s'affronter pour la troisième fois sur le circuit. Personne n'a oublié la première. C'était à Paris, déjà, mais du côté ouest de la capitale, sur la terre battue de Roland-Garros, il y a un an et demi. Djokovic s'en était sorti malgré la perte des deux premiers sets au jeu décisif (6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, abandon).

Depuis, le jeune Toscan a bien grandi. Ces derniers mois surtout. Il a décroché ses deux premiers titres sur le circuit, à Hambourg cet été et à Naples voilà trois semaines. A Bercy, le voilà en quarts de finale, une première pour lui dans un Masters 1000. Désormais aux portes du Top 20 (il pointe au 23e rang, son meilleur classement), Musetti, 20 ans, est une des incarnations de cette nouvelle génération qui s'étend de Carlos Alcaraz à Félix Auger-Aliassime en passant par Jannik Sinner ou Holger Rune. Avec un truc bien à lui : un jeu "sexy" et une certaine flamboyance.

Mais il ne faut pas le réduire à cela, ni même à ce revers à une main qui, il est vrai, n'est pas sans rappeler les plus beaux spécimens du genre. Musetti, c'est, avant tout, un joueur à la palette déjà très complète pour son âge, comme le souligne Novak Djokovic lui-même. "Il a un jeu très complet, juge l'ancien numéro un mondial. Il a tous les coups dans sa poche. Il peut jouer du fond du court, à l'intérieur, slicer, venir au filet, il sert bien, il a un bon kick... Vraiment, il possède un répertoire complet."

Musetti a sorti le grand jeu pour battre son premier Top 5 : le résumé

C'est un bon mec, avec une belle personnalité

Même s'il avait signé son premier coup d'éclat sur dur à Acapulco début 2021 (demi-finaliste avec des succès contre Schwartzman, Tiafoe ou Dimitrov), il avait depuis lors surtout brillé sur terre, sa surface naturelle. "C'est ce qu'il préfère mais, aujourd'hui, on ne peut plus être un top joueur sans être multi-surface. Il est en train de le devenir, il montre des signes de progression dans ce domaine, que ce soir sur dur ou en indoor. Cette semaine, il a battu de très bons joueurs. Il est en pleine confiance, en phase d'ascension et il n'aura rien à perdre donc j'ai intérêt à être prêt", relève encore Novak Djokovic.

En dépit de ces éloges, le "Djoker" a moins de raisons de craindre son adversaire que l'inverse. Il a remporté leurs deux premiers duels, à Roland-Garros donc puis à Dubaï début 2022, lors de son match de reprise. Il sera à nouveau le grand favori vendredi à l'Accor Arena. Une occasion de plus pour lui de "botter les fesses" d'un jeunot. En toute amitié, car Musetti est peut-être le membre de la "nouvelle NextGen" dont il se sent le plus proche :

"Je connais bien son jeu. Je l'ai regardé jouer, on s'est beaucoup entraîné ensemble. C'est un bon mec, avec une belle personnalité et nous avons une excellente relation. Son entraîneur connaît mon entraîneur et puis je suis entouré d'Italiens. Mon physio est italien. Mon agent est italien. Mon préparateur physique est italien. Je suis en train d'essayer d'obtenir un passeport italien (rires)."

Pour Djokovic, Musetti "est une chance non seulement pour le tennis italien mais pour le tennis tout court. Il a un très bel avenir devant lui." Mais pour l'heure, c'est le présent et pour l'enfant de Carrare, battre un tel géant du jeu dans un tournoi de l'envergure de Bercy constituerait un exploit totalement inédit. C'est peut-être encore un peu tôt. Mais après tout...

