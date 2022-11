C'est le chiffre du jour, celui que vous allez entendre, lire et voir pendant quelques heures au moins. Si vous ne le savez pas encore, Corentin Moutet a battu Cameron Norrie à 3h03 du matin ce jeudi pour se qualifier pour les huitièmes de finale à Bercy. Jamais il n'avait battu, à la régulière, un joueur aussi bien classé que le Britannique (13e). Le pedigree de l'adversaire, le scénario et l'heure plus que tardive, matinale quasiment, autant d'ingrédients pour faire de ce succès, l'un de ceux qui comptent dans la carrière mouvementée de Corentin Moutet.

Est-ce un hasard si ce match, le 64e joueur mondial l'a gagné au lendemain des révélations de L'Equipe sur son éviction de la Fédération française de tennis en raison de son comportement jugé problématique sur le court ? Peut-être pas. Pour le meilleur comme pour le pire, Moutet est un joueur à part. Et on ne serait pas surpris que cette annonce ait servi de carburant à l'exploit de la nuit à Bercy. Au bout de celle-ci, il n'a pas évoqué cet aspect-là lors de son passage éclair devant la presse, préférant retenir le positif.

Un grand merci au public

"C'est super, j'ai vraiment tout donné. J'ai fait mon match du premier au dernier point, j'ai cru en moi du premier au dernier point. Je me suis battu avec mes forces, comme je sais faire, avec le soutien de mes proches", a-t-il raconté. C'est vers eux, évidemment, qu'il s'est retourné, à genou, avant d'offrir à l'assistance un cri qui contenait toute sa rage, sa fierté aussi. Moutet est l'un de ces joueurs capables d'emmener le public avec lui. Que ce soit à la pleine lumière du jour ou dans l'ambiance particulière d'un match débuté à minuit passé.

"C'était très agréable, le public est resté, il m'a beaucoup soutenu, a souri le Français C'était un match très agréable, je vais le garder longtemps en tête. Je suis allé le chercher au plus loin, j'étais très fatigué avec les matches que j'avais faits avant mais je suis allé au plus profond de moi pour gagner. Je suis très fier de moi." Et il a de quoi. Face à Norrie, Moutet, passé par les qualifications, a décroché son quatrième succès à Bercy, le deuxième face à des joueurs du Top 30 après Borna Coric au 1er tour.

A 23 ans, le fantasque Parisien n'en est pas à son coup d'essai et s'il attend encore la très, très grande victoire, on n'oubliera pas qu'il avait battu un Stan Wawrinka 20e mondial à Doha en 2020 ou David Goffin (13e) sur abandon à Halle l'an dernier. En Grand Chelem, il avait aussi embêté Matteo Berrettini et Casper Ruud, tous deux vainqueurs en quatre manches à l'US Open en 2021 puis 2022. Tournoi dont le Norvégien allait atteindre la finale quelques jours plus tard.

Et maintenant Tsitsipas

Au jeu des comparaisons, Moutet n'a pas voulu classer son succès du jour, ou plutôt de la nuit, arguant qu'il faisait partie des plus beaux. Jusqu'ici Goffin (13e) était son plus bel accomplissement mais le Belge avait abandonné. Norrie, lui, s'est battu jusqu'au bout. "C'est un super joueur, c'est toujours dur d'aller battre des joueurs comme ça. Il faut toujours jouer une balle de plus contre lui", notait encore Moutet qui a achevé la rencontre sur un lob somptueux.

Et s'il a trouvé l'adversaire Norrie compliqué, Moutet sait que le prochain aura encore une autre envergure. Jeudi soir, évidemment sur le Central, et évidemment en night session, le Français défie Stefanos Tsitsipas. Aura-t-il encore le jus nécessaire pour se battre ? "Je suis assez entraîné pour récupérer, normalement ça devrait aller", répond-il. Pour le reste, Moutet ne se projette pas sur un nouvel exploit : "Je vais rejouer sur le central, ça va être encore une super expérience contre un très bon joueur. Ça me pousse dans mes retranchements de jouer contre ce genre de joueur. Je vais apprendre encore plus et je vais croire en moi comme je le fais contre chaque joueur."

