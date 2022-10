On ne reverra plus Gaël Monfils sur les courts cette saison. Dans un message posté sur Twitter, le Français a annoncé, ce vendredi, que sa saison 2022 s'arrêtait là. "Salut les amis, comme vous avez pu le constater cette semaine en stream, je suis encore limité dans mes deplacements sur le court. Je ne pourrai donc pas defendre mes chances à Bercy. Je vais profiter de la fin d’année pour me preparer pour la saison suivante", écrit-il.

Ad

Absent depuis son abandon à Montréal et une une douleur au pied, la "Monf" était en convalescence depuis, oscillant entre son envie de retour et sa récente paternité. "Suite à ma blessure contractée à Montréal, j'ai entamé dès mon retour en Europe ma rééducation. Je suis extrêmement bien suivi et je suis très heureux des progrès accomplis chaque jour", écrivait-il pourtant fin septembre, visiblement confiant sur son come-back. Il doit finalement y renoncer pour cette fin d'année, visant désormais 2023. Un nouveau coup d'arrêt pour celui qui a fêté ses 36 ans il y a un peu plus d'un mois.

ATP Paris Rolex Paris Masters 2022 : dates, programme, diffusion TV/chaînes, Nadal, Djokovic… toutes les infos HIER À 11:29

Plus d'infos à suivre...

ATP Paris Simon fera bien ses adieux à Bercy, Thiem et Gaston en qualifs : les wild-cards dévoilées 26/10/2022 À 09:34