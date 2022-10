Les qualifications sont terminées du côté de Bercy. Et les Bleus ont plutôt réussi leurs examens. Trois d'entre eux, Corentin Moutet, Quentin Halys et Arthur Fils, ont réussi à s'extirper des deux tours préliminaires pour accéder au grand tableau du tournoi parisien.

C'est une bonne nouvelle pour le tennis français qui n'avait qu'un seul qualifié direct dans le grand tableau, Gaël Monfils, contraint de renoncer sur blessure. Gilles Simon, Arthur Rinderknech et Richard Gasquet ont eux bénéficié d'une wild card. Leur présence, combinée à celles des qualifiés, va donner six cartes à jouer pour les Bleus dans ce Rolex Paris Masters.

Fils s'offre et Fognini et ne veut pas s'arrêter-là

Sur le terrain, il y a eu du beau tennis dans les entrailles de l'Accor Arena. Le dernier à avoir validé sa qualification est Corentin Moutet. A domicile, le gaucher est venu à bout du coriace Geoffrey Blancaneaux après un beau combat en trois manches (6-2, 3-6, 6-4).

Il a imité Quentin Halys, tombeur lui de Thiago Monteiro (6-3, 7-5), et Arthur Fils qui s'est offert le scalp d'un certain Fabio Fognini (6-3, 3-6, 6-4). La veille, Fils avait déjà fait sensation en battant Jaume Munar. "Je suis assez content de ma performance", a commenté le jeune français à Eurosport.

Encore méconnu, l'espoir de 18 ans va disputer son tout premier grand tableau d'un tournoi ATP. L'année dernière, le 315e mondial, qui a reçu une wild card pour les qualifications, avait déjà disputé ces dernières mais il s'était incliné contre Alexei Popyrin au 1er tour (7-6, 6-2).

Pas secoué, Fils se veut confiant pour ses grands débuts dans la cour des grands. Ce sera contre un lucky loser, puisque Matteo Berrettini a déclaré forfait. "Je vais essayer d'abord de bien aborder mon premier match, de me donner à fond avec l'aide du public, ça m'aide beaucoup. Donc, je vais tout donner et on va bien voir ce qu'il va se passer."

