Ouf ! A quelques minutes de sa conférence de presse pré-tournoi prévue ce lundi soir, une vilaine rumeur circulait selon laquelle la nouvelle star du tennis mondial, Carlos Alcaraz, allait être contraint de déclarer forfait pour le Rolex Paris Masters. La faute, parait-il, à un genou douloureux qui l'aurait obligé à passer en dernière minute des examens d'aptitude. Cédric Pioline, directeur du tournoi, et les fans du jeune Espagnol peuvent respirer : le numéro 1 mondial n'a aucunement laissé planer la menace d'un possible renoncement d'ici à son entrée en lice, prévue mercredi. Les forfaits étaient déja bien assez nombreux

"J'ai eu quelques soucis, c'est vrai, mais tous les joueurs ont des petits problèmes à ce stade de la saison. Il n'y a rien de sérieux", a-t-il ainsi éludé, sans vraiment s'épancher toutefois sur la nature du problème. Je suis très heureux de revenir jouer ici et faire de mon mieux pour finir l'année en tant que numéro 1 mondial." Le vainqueur de l'US Open, qui s'est d'ailleurs vu remettre juste avant le match du soir ( Simon - Murray ) un trophée des mains du président de l'ATP pour le récompenser de son accession au trône suprême, l'a toutefois reconnu :a-t-il ainsi éludé, sans vraiment s'épancher toutefois sur la nature du problème.

Quand il parle de son plaisir à revenir jouer à Bercy, le prodige de Murcie fait bien sûr référence au souvenir de sa défaite traumatisante vécue l'an dernier contre Hugo Gaston, dans un match où le public parisien l'avait sévèrement chahuté. "C'était dur, probablement le match le plus dur de ma carrière, se souvient-il. Mais c'est aussi un match qui m'a beaucoup aidé, dans le sens où il m'a appris à mieux composer avec la pression. J'en ai titré beaucoup de leçons dont je me suis servi cette année."

Une année qui l'aura donc vu gagner son premier tournoi du Grand Chelem et devenir numéro 1 mondial, deux accomplissements historiques et assez incroyables à 19 ans, dont lui-même semble encore avoir du mal à réaliser la portée : "Gagner des Grands Chelems et devenir numéro 1, c'était mon rêve mais je ne m'y attendais pas à y parvenir à 19 ans. Tout est allé beaucoup plus vite que je l'aurais jamais imaginé."

Demi-finaliste la semaine dernière à Bâle face à Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz devra être pleinement opérationnel, sur le plan physique et mental, au moment d'affronter Yoshihito Nishikoka, mercredi, pour son entrée en lice. Car le Japonais, en confiance en ce moment, n'est pas du genre à donner des points. Tout Bercy attend le nouveau patron.

Carlos Alcaraz Crédit: Getty Images

