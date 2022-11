Les choses très sérieuses débutent ce vendredi à Bercy. Les quarts de finale consacrent ainsi la jeune génération en forme en cette fin de saison. Félix Auger-Aliassime, qui reste sur 15 victoires, lancera le programme face au demi-finaliste de l'US Open Frances Tiafoe. Puis, pour la première fois à ce stade de la compétition dans l'histoire du tournoi, deux joueurs de moins de 20 ans se feront face : Carlos Alcaraz et Holger Rune. Sous les projecteurs, le tenant du titre et sextuple champion Novak Djokovic retrouvera Lorenzo Musetti un an et demi après leur duel en cinq sets à Roland-Garros. Enfin, Stefanos Tsitsipas sera la dernière grande tête d'affiche à jouer.

Ad

COURT CENTRAL

ATP Paris Tsitsipas met fin au parcours d'un Moutet émoussé IL Y A UNE HEURE

A partir de 14h00



Frances Tiafoe [USA/N.16] - Félix Auger-Aliassime [CAN/N.8]

Carlos Alcaraz [ESP/N.1] - Holger Rune [DAN]

A partir de 19h30

Novak Djokovic [SRB/N.6] - Lorenzo Musetti [ITA]

Pas avant 20h30

Stefanos Tsitsipas [GRE/N.5] - Pablo Carreno Busta [ESP/N.14] ou Tommy Paul [USA]

ATP Paris Simon, folle semaine et grosse émotion : "Je sors vidé" IL Y A 2 HEURES