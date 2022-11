La nouvelle génération s'affirme décidément en cette fin de saison. Après avoir conquis son 2e titre sur le circuit ATP à Naples voici dix jours, Lorenzo Musetti confirme son excellente forme du moment cette semaine à Bercy. Ce jeudi, l'Italien de 20 ans est venu à bout avec brio de Casper Ruud en trois sets (4-6, 6-4, 6-4) et 2h19 de jeu en huitième de finale du Rolex Paris Masters. Cette superbe performance lui permet de faire d'une pierre deux coups : valider son premier succès contre un membre du Top 5 mondial et se qualifier pour son premier quart en Masters 1000. Il pourrait y retrouver Novak Djokovic qui sera opposé à Karen Khachanov plus tard dans la journée.

C'est le style de joueur qui fait se lever les foules. Lorenzo Musetti a régalé le court central de l'Accor Arena ce jeudi, face au moins flamboyant et néanmoins solide Casper Ruud. Outre son tennis léché, ses inspirations en revers long de ligne et son toucher de balle soyeux, le jeune Transalpin a fait preuve de beaucoup de caractère pour inverser la tendance d'une partie qui a d'abord semblé lui échapper sur des détails.

Un festival en revers

Dominateur d'entrée, Musetti s'est procuré les deux premières occasions à la relance à 2-2 sans parvenir à les convertir. Et alors qu'il se baladait sur ses engagements (3 points concédés sur ses 4 premiers jeux de service), il s'est soudain déconcentré à 4-5 contre lui, alors qu'il menait 40/15. Résultat : une première manche perdue et quelques doutes. Alors quand l'Italien a gâché un break conquis de haute lutte en début de deuxième acte (4-6, 3-3), les carottes semblaient cuites. Que nenni ! Grâce à de nouvelles inspirations au passing, il a fait à nouveau la différence à 4-4 pour remettre les compteurs à zéro.

Hargneux et revigoré, Musetti a continué à mettre la pression sur un Ruud de plus en plus dominé malgré sa régularité à l'échange. Et le talent pur a fait la différence. A 2-2, alors qu'il était mené 30/0, l'Italien a aligné quatre points pour faire le break fatidique. La suite a été une véritable exhibition de passings de revers le long de la ligne, dont un contre gagnant sublime en bout de course pour enfoncer le clou à 3-2. Avec 38 coups gagnants (contre 13 seulement à son adversaire) et sa magie, Musetti a régalé Bercy.

