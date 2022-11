2009 : Une grande première seul contre tous

Adversaire : Gaël Monfils

Score : 6-2, 5-7, 7-6(3)

En 18 duels, Novak Djokovic l'a toujours emporté face à Gaël Monfils. Mais le Français n'est pas toujours rentré résigné sur le court face au Serbe. Et ce 15 novembre 2009, il a même donné beaucoup d'espoir au public parisien. Pourtant largement dominé d'entrée, mené d'un set et d'un break (6-2, 3-0), il se nourrit de l'énergie des spectateurs pour débreaker et instiller le doute dans la tête de son adversaire. Encore en tête 4-1 dans le troisième set, le Serbe tremble et voit même "La Monf" passer devant dans le tie-break 2 points à 1. Il emporte toutefois 6 des 7 derniers points pour refroidir l'ambiance. La marque d'un champion.

2013 : La reconquête

Adversaire : David Ferrer

Score : 7-5, 7-5

Quatre ans après son premier triomphe, Djokovic fait son grand retour en finale. Il est alors lancé dans une course-poursuite infernale pour tenter de ravir la place de numéro 1 mondial à Rafael Nadal en fin de saison, entreprise dans laquelle il échouera. En pleine confiance après ses deux titres à Pékin et Shanghai, il réalise la passe de trois au palais omnisports, délogeant par la même occasion le tenant du titre David Ferrer. Une finale d'ailleurs extrêmement frustrante pour l'Espagnol qui sert pour le set à 5-4 dans les deux manches, mais finit par céder les trois derniers jeux. Dos au mur, Djokovic montre ce que tout le sait déjà : il fait tout un peu mieux que son adversaire. C'est le début d'un règne de trois ans à Bercy.

Novak Djokovic et David Ferrer à Bercy en 2013 Crédit: Imago

2014 : Une semaine parfaite pour un doublé inédit

Adversaire : Milos Raonic

Score : 6-2, 6-3

Alors qu'il est encore menacé par Roger Federer - qui l'a d'ailleurs battu quelques semaines plus tôt en demi-finale à Shanghai - dans la course au trône, Novak Djokovic arrive à Bercy en terrain conquis. Pendant toute la semaine, il se promène, ne lâchant pas un set en route. Pour le titre, il accomplit même une véritable démonstration face à Milos Raonic, et son service meurtrier, qui avait bouté Federer hors du tournoi en quart. Sa maîtrise à la relance est tout bonnement fantastique : d'un break d'entrée, il envoie un premier message au bombardier canadien qui ne s'en remettra pas. Avec trois titres parisiens, il rejoint Marat Safin et Boris Becker dans l'histoire du tournoi et devient le premier joueur à conserver son trophée.

2015 : Une hégémonie à son apogée

Adversaire : Andy Murray

Score : 6-2, 6-4

Au cœur d'une décennie qu'il a globalement dominée, l'année 2015 restera peut-être comme la plus accomplie pour Novak Djokovic. Et Bercy ne fait pas exception à ce constat. Dans le sillage de son deuxième petit Chelem en carrière (après 2011), "Nole" débarque dans la capitale française à l'automne en pleine confiance. S'il a été bousculé par Stan Wawrinka en demi-finale, il passe la surmultipliée face à l'un de ses plus grands rivaux, Andy Murray, pour s'offrir un triplé inédit dans l'épreuve. Auteur d'une performance sans faille (12 fautes directes, une balle de break concédée), il devient seul recordman de titre au POPB. What else ?

2018 : L'exception Khachanov

Adversaire : Karen Khachanov

Score : 5-7, 4-6

Après deux ans de doutes, la seconde partie de la saison 2018 consacre le grand retour au sommet de Novak Djokovic. Sur la lancée d'un doublé Wimbledon-US Open et d'un nouveau sacre à Shanghai, il s'aligne à Paris avec pour objectif de redevenir numéro 1 mondial. Alors qu'il reste sur 22 victoires (Laver Cup exceptée), le Serbe tombe pourtant sur un os en finale en la personne d'un Karen Khachanov sur un nuage. A 21 ans, le Russe réalise ce qui reste à ce jour le tournoi de sa vie, battant quatre Top 10 au passage (John Isner, Alexander Zverev, Dominic Thiem et donc Novak Djokovic). Dominé en puissance, Djokovic paie aussi physiquement son succès d'anthologie de la veille en demi-finale face à Roger Federer (7-6, 5-7, 7-6 en 3h03). Son unique échec en finale atténué par la reconquête du trône la semaine suivante.

2019 : La jeunesse attendra

Adversaire : Denis Shapovalov

Score : 6-3, 6-4

S'il a encore indiqué cette semaine vouloir "botter les fesses" de la jeune génération , cela fait déjà quelques saisons que "Nole" applique le précepte. Lors de cette édition 2019, plusieurs gamins ambitieux en font d'ailleurs les frais : Corentin Moutet au 2e tour, Stefanos Tsitsipas écrasé 6-1, 6-2 en quart et Denis Shapovalov en finale. Alors que tout Paris rêvait d'un "Djokodal" en conclusion de la semaine, Rafael Nadal a ainsi déclaré forfait en demie, laissant sa place au Canadien. Lui aussi gaucher, il n'a toutefois pas l'aura du Majorquin et le match tourne court. Explosif mais trop irrégulier, Shapovalov se heurte à la belle mécanique serbe, impitoyable de constance. Deux breaks suffisent, un dans chaque set pour que le roi retrouve sa couronne quatre ans après.

2021 : Un revanche savoureuse

Adversaire : Daniil Medvedev

Score : 4-6, 6-3, 6-3

Novak Djokovic n'a donc plus perdu à Bercy depuis quatre ans et la finale 2018. Car après avoir fait l'impasse sur l'édition 2020, il a à nouveau triomphé en 2021, pour la sixième fois. Et par la même occasion, il a pris une sacrée revanche. Car deux mois plus tôt, Daniil Medvedev l'avait privé à Flushing Meadows d'un exploit plus réalisé depuis 1969 : le Grand Chelem calendaire. Le Serbe n'avait d'ailleurs plus rejoué depuis, Bercy faisant office de tournoi de reprise. Et quand il perd la première manche face à son bourreau de l'US Open, on le pense à court de solutions. Que nenni ! Dominé dans les échanges longs, il décide alors de prendre le chemin du filet. Une initiative payante qui lui permet d'accomplir une savoureuse remontée. Le patron, c'est bien lui.

