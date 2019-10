Alexander Zverev confirme son regain de forme. Le numéro 6 mondial a fait preuve d’une belle maîtrise pour museler Sam Querrey, 55e joueur mondial, vendredi dans le dernier quart de finale de la journée à Pékin. Il l’a ainsi emporté en deux sets (7-6, 6-2) et 1h12 de jeu face au grand serveur américain. Les quatre premières têtes de série seront donc au rendez-vous des demi-finales dans la capitale chinoise où l’Allemand défiera Stefanos Tsitsipas, vainqueur plus tôt dans la journée d’un autre canonnier, John Isner (7-6, 6-3).

Aurait-il tiré quelque inspiration du match de Stefanos Tsitsipas qui l’a précédé sur le court ? A l’instar de son rival grec, Alexander Zverev a parfaitement mené sa barque contre Sam Querrey, artilleur de première catégorie. Et il a poussé le mimétisme jusqu’au temps passé sur le court, quasiment le même à une minute près (72 minutes contre 73), pour un scénario similaire : après le gain d’un premier set serré au tie-break, le 6e joueur mondial a déroulé dans le second, tout en contrôle.

Vidéo - Un tie-break bien mené puis Zverev a déroulé : le résumé de son succès contre Querrey 02:11

Et Querrey a craqué...

C’était attendu, le début de match a été marqué par un duel de serveurs. Et c’est Querrey qui s’est d’abord montré le plus menaçant. En milieu de premier set, il a obtenu une balle de break, exploitant fort bien les secondes balles adverses. Mais Zverev, qui a retrouvé une certaine sérénité cette semaine, a rapidement écarté le danger d’un ace. Logiquement, les deux hommes ont dû se départager au jeu décisif, et l’Américain a alors fait preuve de fébrilité. En commettant sa première double faute, il a donné l’avantage à son adversaire qui ne l’a plus lâché pour virer en tête (7-6).

Bien que parfois frustré par la qualité de la première balle de Querrey (73 % et 15 aces), Zverev est resté fidèle à sa ligne de conduite tout le match : dicter les échanges sur ses mises en jeu et les remporter le plus vite possible pour ensuite mettre la pression sur son adversaire. Plus du tout inquiété sur son service, il a su faire preuve de patience et attendre que l’Américain perde confiance. Mené 2-1 dans le second set, le 6e joueur mondial a remporté les cinq derniers jeux pour boucler l’affaire. En demi-finale, un premier rendez-vous d’importance l’attend contre Tsitsipas dans la perspective du Masters, il pointe provisoirement à la 8e place à la Race, en position de dernier qualifié.