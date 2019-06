C’est la première grande sensation au Queen’s. Diego Schwartzman, 23e joueur mondial, a fait tomber jeudi le tenant du titre Marin Cilic jeudi sur le gazon anglais. Le petit Argentin l’a emporté en deux sets secs (6-4, 6-4) et 1h22 de jeu au 2e tour. Il s’agit seulement de sa troisième victoire en carrière sur cette surface, la deuxième consécutive. En quart de finale, il retrouvera le vainqueur du match entre Lucas Pouille et Daniil Medvedev.

La saison 2019 de Marin Cilic vire au cauchemar. Embêté au début de l’année par une blessure au genou, le Croate ne parvient pas à retrouver la confiance. Eliminé dès le 2e tour à Roland-Garros par Grigor Dimitrov, il n’a pas fait mieux pour son retour sur gazon, une surface qui lui sied pourtant à merveille. Finaliste à Wimbledon en 2017 et vainqueur l’année dernière au Queen’s, il a subi la loi jeudi de Diego Schwartzman, spécialiste… de la terre battue.

Cilic a été rapidement breaké en début de partie et n’a pas pu compter sur un pourcentage très élevé de premières balles (59 %). Bien que revenu à 4 jeux partout dans le premier acte, il a ensuite perdu quatre jeux d’affilée pour se retrouver mené 6-4, 2-0. Le désormais 15e joueur mondial n’a jamais pu rattraper ce retard et Diego Schwartzman a levé les bras, hilare et incrédule, sur une dernière volée gagnante de coup droit.