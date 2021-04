L'espoir était mince, il s'est définitivement envolé jeudi. Prévu du 15 au 21 février derniers et reporté jusqu'à nouvel ordre, le Rio Open ne se jouera finalement pas en 2021. Dans un communiqué, les organisateurs ont officialisé l'annulation jeudi. Dans l'incertitude à cause de la pandémie de coronavirus et pas aidée par le réaménagement du calendrier ATP, la 8e édition de l'épreuve se tiendra finalement en février 2022.

"Malgré la volonté d'organiser le tournoi plus tard dans l'année, le scénario n'est toujours pas favorable à ce jour. Nous remercions tous nos fans, les joueurs et nos partenaires pour leur soutien et sommes impatients de les retrouver en février prochain", a notamment communiqué l'organisation. Il s'agit de la première annulation du tournoi depuis l'émergence de la pandémie : l'édition 2020 avait pu se dérouler du 17 au 23 février, quelques semaines avant l'interruption des compétitions.

ATP Rio de Janeiro Il y a eu du spectacle à Rio : le top 5 des plus beaux points de la semaine 24/02/2020 À 14:44

ATP Rio de Janeiro Garin ne s'est pas fait surprendre par Mager : le résumé de la finale en vidéo 24/02/2020 À 05:20