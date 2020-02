Sauvé par la pluie. Dominic Thiem n'en menait pas large face à Gianluca Mager avant que les conditions météorologiques ne viennent interrompre son quart de finale. Déjà en difficulté dans les tours précédents, l'Autrichien était alors mené (7-6, 2-1) par un Italien sans complexe pour son premier quart de finale sur le circuit ATP. L'enjeu est d'importance pour Thiem. En cas de succès, il sera assuré de devancer Roger Federer pour devenir numéro 3 mondial, un rang qu'il n'a jamais atteint au cours de sa carrière.

Renverser Mager ne sera pas simple pour le vainqueur de l'édition 2017. Avec un set et un break d'avance face au finaliste de l'Open d'Australie, l'Italien, 128e joueur mondial, a confirmé son tournoi remarquable dans cette première moitié de rencontre. Il n'a toujours pas concédé le moindre set tout lui sourit sur les courts brésiliens. Il a ainsi sauvé quatre des cinq balles de break obtenues par la tête de série numéro un avant l'interruption de la rencontre.

L'autre quart de finale opposant Pedro Martinez à Attila Balazs n'a pas pu aller à son terme lui non plus. L'Espagnol a quand même eu le temps de prendre une option pour une place dans le dernier carré. Il menait 6-2, 2-2 avant l'arrêt du match. Le vainqueur de ce duel retrouvera Mager ou Thiem en demi-finale. Ces deux matches se termineront à partir de 18h00 ce samedi et les demi-finales sont programmées dans la foulée, à partir de 21h00. Si le temps le permet.