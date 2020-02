Cristian Garin, c'est du sérieux. Déjà titré au début du mois à Cordoba, le Chilien a ajouté un deuxième sacre à son escarcelle en cette saison 2020 en remportant l'ATP 500 de Rio de Janeiro après sa victoire en finale contre la surprise de la semaine, l'Italien Gianluca Mager (7-6, 7-5).

Obligé de terminer sa demi-finale face à Borna Coric, stoppée la nuit dernière à 6-4, 4-4 15-15 en sa faveur, le natif de Santiago a passé une journée forcément spéciale. Après avoir bouclé sa demie sans dommage, le 25e joueur mondial a très négocié sa finale face à Mager, combatif mais trop court physiquement. Obligé lui aussi de revenir sur le court plus tôt dans la journée pour se débarrasser du Hongrois Attila Balázs en trois manches, le bourreau de Dominic Thiem a laissé trop de plumes lors de cette longue journée.

Garin fait son entrée dans le top 20

Même fatigué, Mager a quand même fait bonne figure, en ne perdant le premier acte que lors du jeu décisif, avant de mener 5-3 dans le second acte. Debreaké blanc à 5-3, il a laissé passer sa plus grosse opportunité de revenir au score. Garin a ensuite bouclé le match sur le score de 7-5.

Révélé au plus haut niveau la saison dernière, l'ancien protégé de l'académie de Rafael Nadal a ajouté un quatrième titre à son palmarès (après Munich et Houston en 2019). Quatre titres oui, mais quatre titres sur ocre, où il fait office de nouvel épouvantail sur la surface. Celui-ci est forcément plus important : il s'agit de son ATP 500. Ce sacre lui permet également de faire son entrée dans le top 20 à l'ATP (18e). Avec l'arrivée imminente de la saison sur terre battue, Garin a de beaux jours devant lui.